Керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну, повідомила прес-офіцерка Центру інформації і документації НАТО Оксана Мусієнко.

«НАТО та країни-союзники дуже уважно стежать за ситуацією та оцінюють її та продовжують вживати всіх необхідних заходів. Безпека нашого персоналу є першочерговою, тому персонал переведено до Львова та Брюсселя», – сказала Мусієнко в коментарі «Суспільному» в суботу, 19 лютого.

Водночас вона зазначила, що офіси НАТО в Україні продовжують працювати. В Альянсі також вчергове закликали Росію до деескалації та обрати шлях дипломатії.

Напередодні, 18 лютого, посольство Великої Британії повідомило про тимчасовий переїзд з Києва до Львова у зв’язку з побоюваннями вторгнення Росії. Раніше США, Канада та Австралія оголосили, що переносять свої посольства з Києва до Львова. Також перенести консульство з Дніпра до Львова вирішила й Німеччина.

Президент США у ніч з 18 на 19 лютого висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про напад на Україну. В зоні ризику, за його словами, опинився й Київ.

Читайте на ZAXID.NET онлайн-хроніку, як Росія провокує нову війну в Україні.