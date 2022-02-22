Міністерство закордонних справ України відкликає тимчасового повіреного у справах України в Росії Василя Покотила для проведення консультацій після того, як Росія визнала терористичні організації «Л/ДНР». Про це йдеться на сайті МЗС України 22 лютого.

Покотило був викликаний в Україну для проведення консультацій через визнання керівництвом РФ «незалежності» створених нею квазі-утворень на окупованому Донбасі – так званих «Луганської Народної Республіки» та «Донецької Народної Республіки».

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський заявив про намір розглянути розрив дипломатичних відносин із Росією. Відповідний запит до нього надійшов від МЗС України.

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Зазначимо, що своїми указами Путін також наказав направити на схід України російські війська. Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів російської техніки та військових із центру міста в напрямку до лінії зіткнення.

Через це рішення США запровадили санкції проти «Л/ДНР», а Німеччина зупинила сертифікацію російського «Північного потоку-2»