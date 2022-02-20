Нідерланди переносять своє посольство з Києва до Львова. Частина співробітників посольства вже перейшли на роботу в центр підтримки громадян Нідерландів, який тиждень тому відкрили у Львові.

Як повідомило у неділю, 20 лютого, Громадське нідерландське радіо, таке рішення Міністерство закордонних спав Нідерландів ухвалило з міркувань безпеки. Частина співробітників посольства вже переїхала на роботу до Львова, де тиждень тому створили центр підтримки своїм громадянам.

Раніше, через загрозу повномасштабного російського вторгнення в Україну, свої посольства з Києва до Львова уже перенесли США, Канада, Австралія та Велика Британія, а з Дніпра – Німеччина.

Крім цього, НАТО переводить персонал українського офісу в Києві до Львова та Брюсселя