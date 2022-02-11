Посольство Нідерландів в Україні рекомендувало своїм громадянам якнайшвидше залишити Україну. Для підготовки до ймовірної швидкої евакуації у Львові створять центр екстреної допомоги. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на нідерландське видання BNR.

Такі заяви прозвучали під час онлайн-зустрічі посла Нідерландів у Києві Йоганнеса де Мола з нідерландською громадою в Україні. Своїм громадянам офіційна Гаага рекомендує виїхати з України якнайшвидше.

Дипломат наголосив, що посольству в Києві буде складно надавати адекватну допомогу нідерландцям. Тому центр підтримки відкриють близько до кордонів ЄС. Там можна буде отримати документи та необхідну інформацію.

«Це свого роду місце, де люди перед перетином кордону можуть зібратися, отримати останню інформацію, можливо, перекусити, перепочити перед тим, як перетнути кордон. І якщо весь зв'язок перерветься, що може статися, ви знаєте, що можете вирушити у Львів. Звідти ми допоможемо вам, чим зможемо, і підготуємо вас до перетину кордону», —заявив посол Йоганнес де Мол.

За словами посла, у разі загострення ситуації посольство Нідерландів не зможе евакуювати своїх співвітчизників. Тому, залишитися в країні залишитись буде особистою відповідальністю громадян Нідерландів.

Нагадаємо, такі ж рекомендації покинути України звучали і для громадян інших держав Євросоюзу та США.