Ентоні Блінкен наголосив, що дипломати регулярно повертатимуться для продовження своєї роботи в Україні

США тимчасово переводять усіх співробітників дипломатичних установ з України до Польщі. Про це 22 лютого повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зокрема, усі співробітники посольства США в Україні з міркувань безпеки покидають територію України. Держсекретар Ентоні Блінкен наголосив, що по суті ці дипломати лише ночуватимуть у Польщі і регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг.

Блінкен вважає, що ситуація в Україні залишається непередбачуваною і може «погіршитися без попередження». Глава дипломатичного відомства попередив, що війська РФ продовжують наближатися до українського кордону, що виглядає як плани розпочати вторгнення будь-якої миті.

Переїзд дипломатів США почався 24 січня, коли ​​Держдеп оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників. Схожі кроки анонсували також Британія, Австралія та Німеччина, але низка країн ЄС заявили, що не мають наміру наслідувати приклад США і Британії.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін. Згодом Держдеп США офіційно оголосив про переїзд посольства до Львова.

Як інформував ZAXID.NET, російський президент Володимир Путін підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Своїми указами про визнання ОРДЛО президент РФ Володимир Путін наказав направити на схід України російські війська нібито «для підтримки миру».

Водночас очевидці в окупованому Донецьку вже повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.