Італія планує виділити 110 млн євро фінансової допомоги для підтримки населення та економіки України у сферах, які будуть узгоджені з українською владою, повідомив міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо на брифінгу в італійському парламенті.

«Ми також маємо намір допомогти Комітету Міжнародного Червоного Хреста у гуманітарній сфері», – додав він, коментуючи підсумки свого візиту до Києва минулого тижня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Зазначимо, що Україна отримує як військову, так і економічну допомогу на тлі високої ймовірності російського вторгнення. Деякі країни, як-от США, Канада, Естонія, Литва, Велика Британія, надають Україні зброю, тоді як, наприклад, Німеччина відмовляється надавати зброю, але обіцяє економічну підтримку. Також Україна отримує допомогу у вигляді санкцій, які проти Росії вводять США, ЄС, Канада, Австралія і Японія.