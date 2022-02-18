До України прибули подаровані урядом Естонії ракети до протитанкових комплексів Javelin. Вони одразу вирушать до Збройних сил України.

Партія із ракетами прибула до України у п’ятницю, 18 лютого, повідомив посол Естонії в України Каймо Кууск у коментарі ERR. Він не став називати точну кількість ракет, однак зазначив, що вони одразу вирушать до українських військових частин та на лінію фронту.

«Ракети на місці. Їх прийняли заступник міністра оборони України та командувач логістики збройних сил. Ми разом із військовим аташе Естонії передали їх українцям», – сказав Кууск журналістам.

Just delivering Javelin anti tank missiles from to our friends. #StandWithUkraine pic.twitter.com/yhouibaCkF — Kaimo Kuusk (@KaimoKuusk) February 18, 2022

Раніше Естонія передала Україні третину своїх протитанкових ракетних комплексів Javelin та військовий шпиталь. Така поставка відбулася після того, як США дозволили країнам Балтії відправити в Україну зброю американського виробництва.

Військова допомога Україні

На тлі зростання загрози нового російського вторгнення США доставили в Україну вже 1300 тонн зброї та боєприпасів, зокрема гранатомети SMAW-D і протитанкові комплекси Javelin. Раніше 2000 одиниць протитанкової зброї NLAW прибули з Великої Британії. Крім цього, Канада нещодавно відправила літак із бронежилетами та засобами ведення спостереження та розвідки.

Раніше Литва прислала Україні партію ПЗРК Stinger та комплекти литовських бронежилетів. Своєю чергою, Польща заявила, що готова передати Україні боєприпаси, дрони та ПЗРК Grom своєї розробки, а Чехія – боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Поставки зброї не виключає й Данія.