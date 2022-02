До України прибули подаровані урядом Естонії ракети до протитанкових комплексів Javelin. Вони одразу вирушать до Збройних сил України.

Партія із ракетами прибула до України у п’ятницю, 18 лютого, повідомив посол Естонії в України Каймо Кууск у коментарі ERR. Він не став називати точну кількість ракет, однак зазначив, що вони одразу вирушать до українських військових частин та на лінію фронту.

«Ракети на місці. Їх прийняли заступник міністра оборони України та командувач логістики збройних сил. Ми разом із військовим аташе Естонії передали їх українцям», – сказав Кууск журналістам.

Just delivering Javelin anti tank missiles from to our friends. #StandWithUkraine pic.twitter.com/yhouibaCkF