Різні види кабачків будуть доступні аж до середини осені

Кабачки та їхні різновиди (цукіні) з’являються одними із перших серед ранніх овочів навесні і будуть у продажу до середини осені. Ще трохи і вони почнуть плодоносити на городах, дачних і присадибних ділянках. Цей овоч порівняно недорогий, тож доступний багатьом.

Лікарка-дієтологиня Ванда Леванюк твердить: якщо кабачки включати якомога частіше у раціон, то можна суттєво поліпшити своє здоров’я і здоров’я родини, адже вони мають багато вітамінів, антиоксидантів, мікроелементів, фітонутрієнів тощо, які позитивно впливають на організм.

«Дехто сприймає кабачки як овоч без смаку, кольору, надто водянистий, який годиться лише для першого дитячого прикорму. Але це помилка, бо цей овоч може суттєво допомогти поліпшити стан здоров’я і дітям, і дорослим», – каже Ванда Леванюк.

Кому і чим корисні кабачки

1. Кабачки поліпшують травлення завдяки великій кількості води, клітковини, електролітів та допомагають при закрепах.

2. Цукіні знижують рівень цукру в крові. Вони багаті на вуглеводи, мають багато клітковини , що збільшує чутливість організму до інсуліну і зменшує рівень цукру в крові.

3. Вони корисні для серця та кровообігу, бо мають низький вміст жирів та натрію і високий рівень клітковини та калію. Цукіні підтримують артеріальний тиск та знижують холестерин, мають легкий сечогінний ефект.

4. Кабачки сприяють поліпшенню гормонального фону. Навіть в шкірці є багато фітонутрієнів, вітаміну С і поліфенолів, які відповідають за роботу щитоподібної залози та наднирників.

5. Цукіні містять велику кількість вітамінів групи В (фолати, рибофлавін , вітамін В6) і забезпечують організм енергією, зменшують втому.

6. Антиоксиданти та протизапальні фітонутрієни, якими багаті кабачки та цукіні, знижують рівень токсинів та запалення в організмі, які є причинами прискореного старіння організму. Вітаміни та мінерали в цукіні захищають клітини від вільних радикалів.

7. Кабачки – ідеальний продукт для дієтичного харчування, допомагають схуднути. У них міститься тільки 0,4% жиру, вони низькокалорійні, мають багато клітковини та води, що забезпечують тривале насичення. Кабачки добре використовувати для розвантажувальних днів.

Що смачного і корисного приготувати з кабачків

Кабачки можна споживати сирі, тушковані, запечені, мариновані, приготовані на грилі, готувати з них супи, смузі, пасти тощо. У кожної господині є свої рецепти, що можна приготувати з цього овоча і чим приємно здивувати рідних та гостей.

Нині ділимося трьома рецептами, в яких використовуються кабачки. Страви, приготовані за ними, легкі у приготуванні, смачні і корисні. Ними можна пригощати як рідних, так і гостей.

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Смузі з цукіні

(дві порції)

Інгредієнти:

кефір – 400 мл

огірок – 1 шт ( середній)

цукіні – 1 шт ( середній)

кріп – 40 г

петрушка –40 г

Спосіб приготування:

Цукіні і огірок помити, осушити і порізати на кусочки. Скласти в блендер, додати інші інгредієнти і збити. Налити у склянку і прикрасити кропом чи петрушкою і скибочкою цукіні чи огірка. При бажанні можна трішки підсолити.

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Паста з цукіні

(дві порції)

Інгредієнти:

цукіні – 1 великий

макарони пенне – 200-250 г

часник – 2-3 зубчики

сметана – 250 г

петрушка – 1 пучок

пармезан – 50 г

олія – 2 ст. л

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

цукіні помити та порізати півкільцями, шириною 1 см. Розігріти на пательні олію, покласти цукіні і готувати на невеликому вогні поки не стануть м‘якими. Петрушку та часник дрібно порізати та додати до цукіні. Натерти сир і додати до страви, потім залити сметану і перемішати. Додати сіль і перець.

Паралельно у підсоленій воді зварити макарони і додати до цукіні, перемішати.

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Суп-пюре з кабачків

(4 порції)

Інгредієнти:

цибуля – 2 шт

часник –2 зубки

цукіні –3 шт середніх

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Підготувати 1 л овочевого бульйону (на 1 л води 1 цибуля, 1 морква, зелень петрушки). Овочі помити, порізати, покласти в овочевмй бульйон і потушкувати 10 хвилин, а тоді збити блендером. Якщо додати одне авокадо (розім'яти вилкою) та кокосове молоко (150 мл), то вийде вишуканий крем-суп.

Прикрасити кропом та 2-3 шт скибками підсмажених цукіні.