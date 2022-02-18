Нідерланди погодилися відправили військову допомогу на прохання українського уряду

На тлі загрози російського вторгнення Нідерланди анонсували поставку до України військової допомоги, яка включає снайперські гвинтівки, шоломи, бронежилети, радари і міношукачі. Про відповідне рішення уряд оголосив 18 лютого.

Йдеться про 3 тис. військових касок, 2 тис. осколкових жилетів, 100 снайперських гвинтівок та 30 тис. боєприпасів, зазначає NL Times. Україні також передадать 30 металошукачів для виявлення мін, захованих під землею та два роботи для виявлення морських мін. Крім цього, українці отримають п’ять радарів для виявлення озброєння і ще два радари спостереження на полі бою.

Зазначено, що військову допомогу доправлять на прохання українського уряду, пише NOS. Якщо українським військовим знадобляться інструкції чи навчання щодо роботи з цієї технікою, Міноборони Нідерландів надасть їх за межами України.

«Запобігання війні залишається найвищим пріоритетом. Рішення про постачання зброї не приймається легковажно. Ми дуже ретельно зважили його і все ще хочемо допомогти Україні бути в змозі захиститися», – цитує NOS міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра.

Військова допомога Україні

На тлі зростання загрози нового російського вторгнення США доставили в Україну вже 1300 тонн зброї та боєприпасів, зокрема гранатомети SMAW-D і протитанкові комплекси Javelin. Раніше 2000 одиниць протитанкової зброї NLAW прибули з Великої Британії. Крім цього, Канада нещодавно відправила літак із бронежилетами та засобами ведення спостереження та розвідки.

Раніше Литва прислала Україні партію ПЗРК Stinger та комплекти литовських бронежилетів, а Естонія передала Україні третину своїх пкомплексів Javelin і мобільний військовий госпіталь. Своєю чергою, Польща заявила, що готова передати Україні боєприпаси, дрони та ПЗРК Grom своєї розробки, а Чехія – боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Поставки зброї не виключає й Данія.