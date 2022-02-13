В Україну зранку 13 лютого прибули ще два літаки із американським озброєнням. Сполучені Штати Америки передали укрїнцям боєприпаси та постріли для гранатометів.

Ця поставка – частина допомоги на 200 млн доларів для посилення оборони країни, повідомляє посольство США в Україні. Загалом до України вже прилетіли 17 літаків американського озброєння, загальна вага якого становить понад 1300 тонн.

Sweet 16 та ще й 17 — якщо ви розумієте, про що ми: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на $200 млн доларів - боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми - разом з Україною. pic.twitter.com/NsYCdNiZCI — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 13, 2022

Варто зазначити, що 13 лютого Литва також прислала до Києва літак із американськими переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger та комплектами литовських бронежилетів. Раніше США дозволили країнам Балтії відправити в Україну зброю американського виробництва.

Військова допомога Україні

На тлі зростання загрози нового російського вторгнення США доставили в Україну вже 1300 тонн зброї та боєприпасів, зокрема гранатомети SMAW-D і протитанкові комплекси Javelin. Раніше 2000 одиниць протитанкової зброї NLAW прибули з Великої Британії. Крім цього, Канада нещодавно відправила літак із бронежилетами та засобами ведення спостереження та розвідки.

Раніше Естонія передала Україні третину протитанкових ракетних комплексів Javelin, які є на її озброєнні, та мобільний військовий госпіталь. Своєю чергою, Польща заявила, що готова передати Україні боєприпаси, дрони та ПЗРК Grom своєї розробки, а Чехія – боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Поставки зброї не виключають Нідерланди і Данія.