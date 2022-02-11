Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що після рішення надати 4000 артилерійських снарядів, уряд його країни планує продовжити постачати зброю Україні. Про це він сказав у інтерв’ю «Європейській правді», опублікованому в п’ятницю, 11 лютого.

«Наразі не знаю, в якій саме формі це буде, але наш уряд має політичну волю допомогти Україні встояти у цій кризі. Частина цих зусиль спрямована на те, щоби змінити “розрахунки втрат” для [президента Росії Володимира] Путіна, щоб він ухвалив рішення не нападати на Україну фізично», – сказав очільник чеської дипломатії.

За його словами, у чеському суспільстві не було дискусій стосовно того, чи надавати Україні снаряди.

«Звичайно, у людей можуть бути різні думки, але щодо постачання зброї Україні взагалі не було політичних дебатів. Тому я радий, що зрештою Чехія приєдналася до клубу держав, які допомагають Україні також таким чином. Як ви вже згадали, це роблять не всі держави. Але клуб у нас непоганий – ми там разом зі США, Британією, Польщею, країнами Балтії», – сказав міністр.

Він пояснив, що Чехія допомагає Україні, бо тамтешні події впливають на Центральну Європу.

«Змінюється міграція, економічна взаємодія – все змінюється. Ми з вами у близькому сусідстві, тому все, що відбувається у вас, має для нас значення», - зауважив міністр.