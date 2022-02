У міжнародному аеропорті «Бориспіль» приземлився черговий вантажний літак зі США, який доставив ще 90 тонн оборонного озброєння для Збройних сил України. Загалом Сполучені Штати Америки надали Україні військової допомоги на 1300 тонн.

Про поставку повідомив міністр оборони Олексій Резніков 11 лютого. Зазначимо, що напередодні до України прибули літаки зі 130 тоннами військової допомоги від США. Вони привезли протитанкові комплекси Javelin, бойові постріли для гранатометів та оборонну амуніцію для ЗСУ.

