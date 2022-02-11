У міжнародному аеропорті «Бориспіль» приземлився черговий вантажний літак зі США, який доставив ще 90 тонн оборонного озброєння для Збройних сил України. Загалом Сполучені Штати Америки надали Україні військової допомоги на 1300 тонн.

Про поставку повідомив міністр оборони Олексій Резніков 11 лютого. Зазначимо, що напередодні до України прибули літаки зі 130 тоннами військової допомоги від США. Вони привезли протитанкові комплекси Javelin, бойові постріли для гранатометів та оборонну амуніцію для ЗСУ.

Військова допомога Україні

На тлі зростання загрози нового російського вторгнення США доставили в Україну вже 1300 тонн зброї та боєприпасів. Раніше 2000 одиниць протитанкової зброї прибули з Великої Британії. Також Канада нещодавно відправила літак із бронежилетами та засобами ведення спостереження та розвідки.

Третину своїх комплексів Javelin Україні передала Естонія, а Литва заявила про намір відправити зенітно-ракетні комплекси Stinger. Водночас, Польща заявила, що готова передати Україні боєприпаси, дрони та ПЗРК Grom своєї розробки, а Чехія – боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Поставки зброї не виключають Нідерланди і Данія.

Зазначимо, що Естонія раніше заявила про намір передати Україні дев’ять гаубиць, вироблених ще у НДР, однак Німеччина так не дала свій дозвіл на поставку. Сама Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО. Водночас, нещодавно Берлін заявив про поставку Україні 5 тис. військових захисних касок.