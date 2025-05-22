Від початку існування українського державного проєкту для обміну зрадників та колаборантів «Хочу к своим» до Росії виїхав лише один засуджений за такі злочини. Про це повідомила пресслужба проєкту в четвер, 22 травня.

Зазначається, що російські пропагандисти та деякі депутати держдуми РФ почали активно згадувати тему засуджених українських колаборантів у кремлівських медіа напередодні переговорів у Стамбулі.

«Це може свідчити про те, що російська сторона нарешті почала серйозно розглядати виїзд українських зрадників в РФ за умови повернення українців з ворожих катівень», – ідеться в повідомленні.

У проєкті зауважують, що в Росії «політичними в’язнями» називають засуджених за державну зраду українців, які працювали на ворога, а тепер відбувають покарання за ґратами. Вироки за злочини проти України окупанти називають «репресіями».

«Україна не тільки не вдається до жодних репресій щодо засуджених за державну зраду, але й робить все, щоб дати їм можливість виїхати до Росії за умови повернення українців з ворожої неволі», – підкреслюють у «Хочу к своим».

За майже рік роботи держпроєкту «Хочу к своим» на сайті з’явились профілі трьохсот колаборантів, які бажають виїхати до Росії. Станом на 22 травня в межах проєкту до Росії виїхав лише один зрадник. Ідеться про колишнього старшого референта Секретаріату Кабінету міністрів України Василя Мехеда, який 15 років шпигував для ФСБ. Його обміняли в червні 2024 року.

Раніше повідомлялось, що засуджені колаборанти, які хочуть виїхати до Росії, чекають на обмін місяцями, а то й роками.