Мовчазний протест простолюду
У трьох країнах Євросоюзу відбулися вибори, які продовжили український тренд0
Минулими вихідними відразу три європейські країни пережили процес виборів. Хтось, як Румунія, остаточно, інші, як Португалія, відразу все, треті, як Польща, тільки першу частину. Але у всіх цих виборів є одна схожість – дуже неприємна і для притомної, розважливої частини тамтешніх суспільств, і для політичних еліт цих країн.
Почнімо з найближчої до нас країни – Польщі. Там, як відомо, відбувся перший тур президентських виборів. Виграв його, як й очікувалося, представник Громадянської коаліції Рафал Тшасковський, але найцікавіше у цих виборах починається відразу за першим місцем. Три наступні позиції зайняли персонажі з правої чи ультраправої частини політичного спектру – незалежник Кароль Навроцький, підтриманий «Правом і Справедливістю», та два представники відверто антиєвропейської й антиукраїнської Конфедерації, офіційний (Славомір Ментцен) та неофіційний (Ґжегож Браун). Ці три кандидати разом набрали 50% голосів. Але звернімо увагу не на результат як такий, а на те, що відбулося в кількаденний період між оприлюдненням результатів останніх соціологічних опитувань і днем виборів. А сталося дещо дуже цікаве.
У всіх трьох згаданих вище кандидатів результати стрибнули вгору, у деяких випадках (соціологічних контор у Польщі не одна) – на кілька відсотків. А от у переможця першого туру, у ліберала Шимона Головні чи представниці «Нової лівиці» Магдалени Бєят – навпаки, результат виявився нижчим, ніж очікувалося. Якщо порівняти результати голосування з останньою соціологією від tvn24, то праворадикальне тріо за кілька днів отримало сумарно 10%. Неймовірні дані!
Схожою є ситуація і в Португалії. Там 16 травня ультраправа партія «Чега» мала 18,4%, а вже 18-го, на виборах, її підтримали 22,6%. Тоді як у лівоцентристів із Соцпартії показник упав на понад 3% – з 26,8% до 23,4%. І замість восьмивідсоткової переваги над ультраправими одна із двох головних політсил Португалії ледь-ледь втрималася на другому місці. (Чого не зробили на початку року німецькі соціал-демократи, пропустивши на другу позицію ультраправу «Альтернативу для Німеччини».) Взагалі, якщо не брати до уваги правоцентристських переможців і «Чега», то у всіх інших партій за ці два дні результати знизилися. У всіх, крім однієї – ліворадикалів із ЛІВРЕ.
Про Румунію годі й говорити – там ультраправі персонажі вигравали і попередній перший тур 2024 року (його результати було анульовано), і перший тур 2025-го. І тільки концентрація зусиль усіх поміркованих політсил, а також позиція головної діаспори країни (угорської) не дозволили Ґеорґе Сіміону тріумфувати. Що ж такого відбувалося в ці кілька днів у таких різних країнах Євросоюзу?
А те саме, що відбулося торік на виборах у США, де до останнього ситуація в семи хитких штатах була більш-менш рівною (а іноді навіть на користь кандидатки від Демпартії Камали Гарріс), а в підсумку все завершилося повним тріумфом Дональда Трампа. І те саме, що відбулося шість років тому в Україні. Пригадаймо, що тоді було в нашій країні, яка фактично стала однією з перших у цій непростій політичній тенденції.
26-27 березня 2019 року з’явилася остання соціологія від вітчизняних важковаговиків – КМІС / Демініціативи, Центру Разумкова й Рейтингу. Згідно із цими даними чинний на той момент глава держави Петро Порошенко набирав 17,2, 18,8 і навіть 22,1% голосів виборців. Головний опозиціонер Володимир Зеленський – 28,5, 26,6 і навіть 24,8%. 31 березня на виборах ми отримали результат 16% проти 30,2%. Цікаво, що, наприклад, у поміркованого Анатолія Гриценка і навіть популістки, але давно відомій виборцям, Юлії Тимошенко ситуація була аналогічна порошенківській. А от в Ігоря Смешка і навіть Юрія Бойка результати виявилися вищими за останню соціологію. І можна було б списати все на можливу заангажованість українських соціологів – але, як показують подальші події в різних європейських і не тільки країнах, справа не в цьому.
А в чому ж? У тому мовчазному протесті звичайних виборців проти класичних політичних еліт, який ми спостерігаємо останніми роками. Виборці мовчать, бо готові голосувати за тих, хто ще вчора вважався, і в деяких країнах, на кшталт Німеччини, досі вважається тими, кому не варто подавати руку. Саме тому ми й маємо такий стрибок рейтингів у день голосування – бо сказати вголос електорат ще не може, а проголосувати уже готовий. Так-так, готовий. Ця зміна в останній момент – ніяка не зміна, це просто вихід мовчазного протесту з тіні у виборчі дільниці.
І можна, звісно, звинувачувати Коломойського й серіал на його каналі чи ТікТок з Ілоном Маском, але цілком очевидно, що настільки масштабно зманіпулювати виборцями в різних кінцях земної кулі неможливо. Точніше, можливо, але максимум – на рівні «промовчіть, а потім скажіть своє слово на дільницях». Що ми й побачили – в Україні і США, Польщі і Португалії, Румунії і Франції, Німеччині і Великій Британії. (Так-так, і у Британії торік відбулося те саме – буквально в останній момент рейтинг лівоцентристських лейбористів прямо-таки впав на 4-7%, а в Партії реформ Найджела Фараджа трохи підріс.) Що ж стало причиною цього мовчазного протесту простих виборців?
Недовіра до панівних еліт. Не така глибока, як в Італії початку 90-х, де на тлі корупційних скандалів обвалилася вся політична система і зійшла зоря бізнесмена-популіста Сільвіо Берлусконі, але цілком відчутна. Недовіра, спровокована нечіткою чи відверто ніякою реакцією цих еліт, особливо лівоцентристської, лівої і ліберальної частини еліт, на актуальні політичні й економічні виклики сьогодення. Зауважте, що правоцентристи, які в цей непростий час все ж намагалися дотримуватися хай якихось принципів, – німецький ХДС, португальська Партія демократичного соціалізму – свої вибори виграли. Португальські консерватори взагалі, якщо порівнювати із черговими виборами, що відбулися в березні 2024-го, виросли в популярності майже на 5%. А лівоцентристська Соцпартія Португалії втратила понад 5%. Стільки ж набрала й ультраправа «Чега».
У цей непростий період простому виборцю потрібні чіткі і зрозумілі меседжі від політиків. І розв’язання тих проблем, які постали на порядку денному. Лівоцентристи, ліберали із цим не впоралися. А в ультраправих завжди є готові «прості рішення», як у Дональда Трампа з його «закінченням війни за 24 години». Це тепер його рейтинги падають, як і популярність антиісламської ультраправої Партії свободи в Нідерландах, яка виграла вибори на тлі подій 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі, за інерцією наростила рейтинги аж до 50% у квітні 2024-го (кожен другий громадянин чи не найліберальнішої країни ЄС готовий був голосувати за праворадикальних націоналістів-євроскептиків!) – а зараз майже зрівнялася з право- і навіть лівоцентристами. Ще пів року-рік, і підтягнуться консерватори з Християнсько-демократичного заклику, які багато в чому працюють на одному й тому ж електоральному полі, що й «свободівці», – і Ґерт Вілдерс та Ко опиняться на звичному четвертому місці, а то й нижче.
Але Нідерланди – це все-таки історія, пов’язана з одним конкретним випадком. Не було б атаки ХАМАСу – навряд чи Партія свободи виграла б вибори в далеких від Ізраїлю Нідерландах. У всіх інших країнах проблеми, які призвели до тріумфу (остаточного чи проміжного) ультраправих, є значно системнішими і глибшими. І ці проблеми доведеться розв’язувати. Інакше на наступних виборах Португалія матиме прем’єра від «Чега», Німеччина – канцлера від «Альтернативи», у Франції президентом стане ультралівий Меланшон чи представник ультраправого «Національного об’єднання», а у Великій Британії до влади прийде Фарадж. А ще є іспанський «Вокс», австрійська Партія свободи, яка в ситуації зі затягнутою коаліціадою тільки нарощувала підтримку…
Словом, Європа може опинитися в ситуації, коли праворадикальні «Брати Італії» Джорджи Мелоні вважатимуться мало не центристами. З усіма відповідними наслідками для Старого світу і світу загалом. Вибори у трьох другорядних країнах ЄС знову продемонстрували – час розмитих програм, нечітких позицій і кравчуківських спроб «пробігти між крапельками» минув. Європейці хочуть чути чіткі й однозначні відповіді на те, що їх хвилює. І те, що вони до останнього мовчать при зустрічах із соціологами – не повинно нікого вводити в оману. На виборчих дільницях вони скажуть усе і всім.