Підозрюваний наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

У Бородянці на Київщині 27-річний чоловік зґвалтував 6-річну доньку свого знайомого. Про це повідомили в поліції області в четвер, 22 травня.

До поліції про інцидент повідомив батько дитини. За його словами, він разом зі знайомим розпивав спиртні напої у себе вдома. Після цього 27-річний чоловік залишившись в сім’ї на ночівлю. У стані сп’яніння він зґвалтував 6-річну доньку власника квартири.

Поліцейські затримали фігуранта та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за фактом насильницьких дій сексуального характеру, вчинених щодо особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 153 ККУ). За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років тюрми.

Раніше повідомлялось, що в Тернополі засудили водія таксі за спробу зґвалтування неповнолітньої пасажирки. Суд призначив 35-річному зловмиснику п’ять років тюрми.