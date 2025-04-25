Чоловік почав приставати до дівчини біля її будинку

Тернопільський міськрайонний суд 24 квітня засудив водія таксі за спробу зґвалтування неповнолітньої пасажирки. Дівчина викликала таксі через популярний мобільний додаток Uklon. У суді обвинувачений свою провину визнав частково.

Випадок із домаганням таксиста до неповнолітньої стався влітку 2023 року. Правоохоронці з’ясували, що 35-річний водій таксі, який здійснював перевезення пасажирів за допомогою мобільного додатку Uklon приблизно о 23:30 3 серпня 2023 року отримав виклик на вулицю в районі Нового Світу, повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

«Неповнолітня дівчина, яка була у друзів, їхала додому. Водій таксі, довізши дівчину за адресою, вказаною у замовленні, у дворі неподалік її будинку заблокував двері авто, почав цілувати її та торкатися її тіла. Підлітка від несподіванки і стресу завмерла на сидінні й не знала, що робити у цій ситуації», – йдеться у повідомленні.

Дівчину врятував дзвінок матері. Жінка знала, що донька сіла в таксі і вже мала б приїхати додому, тому почала хвилюватися і телефонувати. Коли неповнолітня прийшла додому, то розповіла про інцидент сестрі та мамі. Родичі звернулись до правоохоронців, а за кілька годин поліцейські затримали таксиста.

Прокурори пред’явили йому обвинувачення за ч. 3 ст. 153 КК України (Сексуальне насилля щодо неповнолітньої). Максимальний термін ув’язнення за цією статтею передбачає вісім років в’язниці. В суді обвинувачений лише частково визнав свою провину, однак суд врахував, що в 35-річного чоловіка є на утриманні неповнолітня дитина, він раніше не судимий і призначив покарання – 5 років позбавлення волі.

Вирок суду ще не вступив у законну силу.