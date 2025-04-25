Таксист з Тернополя отримав 5 років тюрми за спробу зґвалтування неповнолітньої пасажирки
Дівчина викликала таксі через додаток Uklon
Тернопільський міськрайонний суд 24 квітня засудив водія таксі за спробу зґвалтування неповнолітньої пасажирки. Дівчина викликала таксі через популярний мобільний додаток Uklon. У суді обвинувачений свою провину визнав частково.
Випадок із домаганням таксиста до неповнолітньої стався влітку 2023 року. Правоохоронці з’ясували, що 35-річний водій таксі, який здійснював перевезення пасажирів за допомогою мобільного додатку Uklon приблизно о 23:30 3 серпня 2023 року отримав виклик на вулицю в районі Нового Світу, повідомили в прокуратурі Тернопільщини.
«Неповнолітня дівчина, яка була у друзів, їхала додому. Водій таксі, довізши дівчину за адресою, вказаною у замовленні, у дворі неподалік її будинку заблокував двері авто, почав цілувати її та торкатися її тіла. Підлітка від несподіванки і стресу завмерла на сидінні й не знала, що робити у цій ситуації», – йдеться у повідомленні.
Дівчину врятував дзвінок матері. Жінка знала, що донька сіла в таксі і вже мала б приїхати додому, тому почала хвилюватися і телефонувати. Коли неповнолітня прийшла додому, то розповіла про інцидент сестрі та мамі. Родичі звернулись до правоохоронців, а за кілька годин поліцейські затримали таксиста.
Прокурори пред’явили йому обвинувачення за ч. 3 ст. 153 КК України (Сексуальне насилля щодо неповнолітньої). Максимальний термін ув’язнення за цією статтею передбачає вісім років в’язниці. В суді обвинувачений лише частково визнав свою провину, однак суд врахував, що в 35-річного чоловіка є на утриманні неповнолітня дитина, він раніше не судимий і призначив покарання – 5 років позбавлення волі.
Вирок суду ще не вступив у законну силу.