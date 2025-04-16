Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок 36-річному чоловіку за зґвалтування неповнолітньої доньки співмешканки. За скоєне обвинуваченому призначили десять років тюрми. Про це повідомила 16 квітня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, у вересні 2021 року пʼяний мешканець одного з сіл Шепетівського району напав на 14-річну падчерку та зґвалтував її, а потім неодноразово повторював злочин.

Під час судового розгляду справи чоловік заперечував свою провину, проте прокурори довели його причетність до злочину.

36-річного мешканця Хмельниччини визнали винним за ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування неповнолітньої) та призначили 10 років позбавлення волі. Обвинуваченого також зобов’язали виплатити потерпілій 100 тис. грн моральної компенсації. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.