Дощ з градом пройшов в Чернівцях надвечір 22 травня

У Чернівцях через сильну увечері 22 травня підтопило центральні вулиці, парк та торговий центр «Майдан». Через зливу також тимчасово припинили рух тролейбусів. В ДСНС повідомили ZAXID.NET, що рятувальники мали кілька виїздів з ліквідації підтоплень та розпилення дерева, що впало на дорогу.

Через сильну негоду призупинили рух електричного громадського транспорту на чотирьох маршрутах. Про це повідомляє комунальне підприємство «Чернівецьке тролейбусне управління».

«У звʼязку з погіршенням погодних умов та підтопленням доріг – тролейбуси №3, №6А, №6 та №8, тимчасово не курсують», – йдеться у повідомленні. Коли відновлять рух тролейбусів наразі не повідомили.

Вода затопила квітковий ринок на проспекті Незалежності

Через грозу також затопило чимало вулиць в центрі міста. Водою залило квітковий ринок на проспекті Незалежності. Автомобілі не могли проїжджати дорожнє кільце біля торгового центру «Майдан». Затопленою виявилася вулиця Героїв Майдану та Пилипа Орлика. Очевидці також повідомляли в Telegram «Хороші Чернівці» про те, що дощова вода залила і парк Шевченка.

В ДСНС ZAXID.NET повідомили, що станом на 18:30 рятувальники Чернівців мали три виклики для ліквідації наслідків негоди. Працівники Служби порятунку виїздили в Чернівецьку міську бібліотеку для дітей на підтоплення. В село Коровія, де підтопило приватне господарство та на вул. Головна, де дерево впало на проїжджу частину дороги.

P.S.: Станом на 19:00 тролейбуси відновили свій рух по центральних вулицях міста, повідомили в КП «Чернівецьке тролейбусне управління».