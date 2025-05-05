До ліквідації наслідків негоди залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки

У понеділок, 5 травня, на території Рогатинської громади ліквідовують наслідки негоди. У селі Верхня Липиця зі школи зірвало частину стріхи, у Лучинцях, Вербилівці та Залужжі підтоплені 20 обійсть.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 5 травня, упродовж доби рятувальники двічі залучались для відкачування води з підтоплених підвалів та приватних будинків у селах Рогатинської громади.

«Сьогодні рятувальники допомагають мешканцям у селі Верхня Липиця, де внаслідок негоди зірвало 8 листів шиферу з даху школи, та відкачують воду з підтоплених територій 18 приватних дворогосподарств у селі Лучинці, а також двох підвальних приміщень у селах Вербилівці та Залужжя», – повідомили в ДСНС, зазначивши, що до ліквідації наслідків негоди залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, під час грози 4 травня сильний вітер повалив 20 дерев на трасі Мукачево – Львів, поблизу села Бабухів Рогатинської громади. Одне з дерев впало на легковий автомобіль та травмувало жінку, яку госпіталізували до медзакладу.