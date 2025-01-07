Гора Брецкул (1911 м) є найближчою сусідкою Говерли

У Карпатах зі схилу гори Брецкул зійшла лавина з понад 1,2 тис. кубометрів снігу. Рятувальники закликали туристів утриматися від походів у гори.

Про значну сніголавинну небезпеку у високогір'ї Івано-Франківської області попередили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, оголосивши 7 січня третій – помаранчевий – рівень небезпеки.

«Зі східного схилу гори Брецкул зійшла лавина хуртовинного снігу, об’ємом 1280 кубометрів. Постраждалих та травмованих немає», – зазначили в Гідрометцентрі.

У Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області закликали туристів звернути увагу на штормове попередження і відкласти походи в Карпати. Протягом 7 січня у високогір’ї очікують сильний вітер – до 40 м/с.

Додамо, що гора Брецкул (1911 м) є найближчою сусідкою Говерли і розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На північ від Брескула розташований кар – льодовиковий котел, звідки бере свій початок річка Прут. Це природна чашеподібна заглибина з крутими скелястими стінами і полого увігнутим днищем. Часто саме високогірні льодовикові кари стають осередками зародження лавин.