Уже цього року у Львові планують розпочати реалізацію одного з наймасштабніших інфраструктурних проєктів, йдеться про реконструкцію вул. Миколайчука, що передбачає будівництво трамвайної колії. Днями виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив проєктну документацію реконструкції цієї вулиці. Детальніше про цей проєкт розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

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Виконком затвердив проєктну документацію реконструкції цієї вулиці, що відбуватиметься далі?

Це дуже знаковий проєкт, це проєкт, який охоплює понад 2600 метрів. Він критично важливий, особливо сьогодні. Ми з'єднаємо центр міста, Сихів з районом, який є серцем реабілітації, допомоги нашим ветеранам, допомоги нашим пораненим українцям. За попередніми розрахунками, лише на реабілітацію протягом року в цей мікрорайон приїжджає близько 50 тис. людей. Тому ми вирішили в час повномасштабної війни робити цей важливий, дуже доступний маршрут. Ми будемо робити його по кроках. Це рішення виконкому є наступним кроком, після того, як нам вдалося спільно з міським головою і великою командою інвестиційного блоку, знайти донора, щоб за позабюджетні кошти можна було зреалізувати цей проєкт. Донором виступає Міністерство фінансів Франції. Наступним кроком буде оголошення тендеру, підписання самого договору з AFD і низка бюрократичних кроків, щоб цього року почати роботи.

Коли саме місто планує оголосити цей міжнародний тендер?

Протягом найближчих трьох тижнів ми маємо підписати договір з AFD, це підрозділ Міністерства фінансів Франції, в розмірі 5 млн євро гранту на виконання першої частини. Мова йде про реконструкцію близько 400 метрів – від перехрестя вул. Мазепи до перехрестя вул. Орлика. Фактично вся ділянка навпроти лікарні на вул. Миколайчука, 9 буде виконана за допомогою французького уряду. Крім того, ми передбачаємо вже наступні стадії. На них ми також шукаємо кошти. Після підписання договору з AFD ми будемо оголошувати тендер. Дуже важливо, що буде оголошено міжнародний тендер. Це додаткова кількість часу, тобто це 45 днів на пошук компанії, яка має відповідати всім міжнародним стандартам. Тому є дуже багато вимог, і ми разом з колегами з Франції працюємо над пакетом документів.

Скільки загалом потрібно грошей, щоб повністю реалізувати проєкт?

Це масштабний проєкт – на понад 50 млн євро. Він включає трамвайну колію, благоустрій, він передбачає, крім самої вулиці, дорожнього полотна, ще й заміну мереж. Тому ми підходимо до нього крок за кроком. Завдання, яке поставив міський голова Андрій Садовий, щоб ми чітко рухалися і мали динаміку. Нагадаю що цього тижня відкрили реконструйовану поліклініку на вул. Мазепи. Це дало додаткові площі для реабілітації. Коли з'являються нові об'єкти, потрібно паралельно працювали над доступністю. Цього року буде облаштовано ще багато доступних хідників, доріжок в межах цього району. Очікуємо, що першу частину ми цього року розпочнемо. Якщо всі бюрократичні кроки дадуть нам змогу, ми плануємо цього року і завершити. Також маємо партнерство з Європейським інвестиційним банком щодо ділянки, яка сполучає вул. Мазепи-Грінченка, але лише на відтинку, де розташовані доросла лікарня і дитяча лікарня.

Скільки загалом часу потрібно, щоб повністю реалізувати цей проєкт?

Позиція міської ради і колег-депутатів, на цьому міський голова неодноразово акцентує, що кошти, які є в бюджеті міста, ми маємо витрачати на підтримку військових, на підтримку безпосередньо різного роду виробництв. Тому ми залучаємо кошти, які не можуть йти на військових, йдеться про кредитні ресурси або грантові.

Тому все буде залежати від надходження коштів, тобто першу частину ми плануємо реалізувати в межах цього року, якщо не буде ніяких форс-мажорів. Адже це перший такий великий грантовий договір, який ми підписуємо з Міністерством фінансів уряду Франції. Ми багато речей тестуємо, багато інших міст, багато інших інституцій будуть йти вже за нами. Але ми плануємо цього року і наступного року максимум часу присвятити реалізації проєкту.

Навпроти лікарні вже повністю завершені демонтажні роботи нижньої частини ринку. Ми спільно з нашими колегами з містобудівного блоку завершили підготовку цієї ділянки. Зараз очікуємо на підписання договору, на тендер. Очікуємо, що переможцем буде компанія з належною репутацією, яка зможе виконати всі роботи в часові рамки, які ми виставляємо як замовник.

Чи потрібно проводити ще якісь демонтажні роботи тих чи інших об’єктів, щоб вивільнити ще територію для реконструкції цієї вулиці?

Перша ділянка, про яку ми говоримо, зараз готова для початку робіт. Коли ми будемо говорити про наступні стадії – другу, третю, четверту та п’яту, там потрібно буде ще додаткові дії вчинити, оскільки там є складні ділянки, які стосуються тепломереж. Зокрема, якщо говорити про нижню частину вул. Миколайчука, там є теплотраса, яку треба буде теж реконструювати. Тому в цьому випадку, коли ми говоримо про прокладення трамвайної колії і дорожнього полотна, то мова йде так само про значну частину мереж, які ми будемо виносити, реконструювати, тому що провівши там доступність, ми вже не будемо повертатися до цієї ділянки. Ми узгоджуємо проєкт, який ми реалізовуємо зараз з французьким урядом, так само узгоджуємо з Європейським інвестиційним банком. Оскільки за їхні кошти, які ми зараз залучаємо, так само за грантові, ми плануємо робити вул. Мазепи.

Під час цих ремонтних робіт чи доведеться львів'янам потерпати від значних незручностей, можливо, через перекриття?

Ми зараз дуже активно працюємо над узгодженням всіх проєктів, для того, щоб не закрити всі під'їзди до лікарні, оскільки має залишатися пріоритетна доступність. Тому, як тільки буде відомий переможець, ми узгодимо і запрезентуємо, яким чином, як будуть відбуватися, в які часові рамки під'їзд до дорослої лікарні, до дитячої лікарні, до району Щурата. Адже доступність і комфорт мешканців для нас в приориті. Зазначу, що вже після завершення реконструкції збільшиться сама доступність цього мікрорайону, але для нас в пріоритеті насамперед доступність до лікарні. Адже це кілька мільйонів людей, які відвідують лікарню за різними запитами протягом року.