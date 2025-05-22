Посадовці Одеської міськради працюватимуть над тим, щоб достроково позбавити Богдана Гіганова його повноважень

Депутат Одеської міської ради Богдан Гіганов вже понад три роки проживає в Росії, де поширює антиукраїнську пропаганду та платить податки країні-агресору. Однак його досі не позбавили депутатського мандата. Про це ідеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

Гіганов був обраний до Одеської міської ради у 2020 році від нині забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ). Уже понад три роки політик не відвідує сесії, не приймає громадян і не подає декларації, тобто не виконує депутатські повноваження.

Журналісти встановили, що Богдан Гіганов проживає в Тюменській області РФ, часто літає до Москви та, найімовірніше, має російський паспорт.

Активістам спільноти KibOrg вдалось підтвердити, що Богдан Гіганов отримав російський паспорт у Ноябрську 17 березня 2023 року.

«Додаткова перевірка на офіційному російському єдиному порталі державних та муніципальних послуг (аналог української «Дії» – ред.) підтвердила, що паспорт з таким номером дійсний», – додають журналісти.

Російський паспорт Гіганов, імовірно, використовував для авіаперельотів всередині країни. В електронних бронюваннях вказувалася та сама електронна пошта, яка раніше була пов’язана з українським закордонним паспортом досі чинного одеського депутата. На цю ж електронну пошту бронювала квитки його дружина.

За даними розслідування, Богдан Гіганов за час повномасштабного вторгнення встиг попрацювати у кількох російських компаніях на керівних посадах. З листопада 2024 року він обіймає посаду генерального директора московської рекламної агенції «Нарратів ПРО».

Згідно з російським Єдиним держреєстром юросіб, «Нарратів ПРО» була зареєстрована наприкінці 2023 року в Москві. Також в документах компанії згадується громадянин Російської Федерації Богдан Гіганов.

«Слідство.Інфо» намагалось зв’язатись з Гігановим у месенджері, однак через деякий час після відправки повідомлення акаунт депутата став недоступним.

Згідно з українським законодавством, набуття іноземного громадянства не є підставою для припинення депутатських повноважень. Лише президент уповноважений ухвалювати рішення про припинення громадянства такого депутата. А виїзд на постійне проживання за кордон без належного оформлення документів у органах ДМС потрібно доводити в судовому порядку, зауважують правозахисники.

Окрім цього, якщо депутат пропустив понад половину засідань ради та комісій протягом року, його можна відкликати за народною ініціативою.

«Але, оскільки партія, місцева організація якої висувала цього депутата, заборонена, припинити повноваження за чинним законодавством неможливо, адже вищий керівний орган такої партії, який мав би ухвалювати остаточне рішення, теж ліквідований», – пояснив юрист Громадянської мережі «ОПОРА» Павло Романюк.

Він також додав, що будь-хто, зокрема і представники Одеської міської ради, можуть звернутися до Володимира Зеленського з проханням припинити громадянство України Богдана Гіганова. Після припинення громадянства депутат автоматично втрачає мандат.

Секретар Одеської міськради Ігор Коваль заявив, що доповість про журналістське розслідування меру міста Геннадію Труханову та депутатам. Посадовці розв’язуватимуть питання, як достроково позбавити Богдана Гіганова його повноважень.

Зауважимо, на початку повномасштабної війни Богдан Гіганов опублікував допис, в якому радив президенту Володимиру Зеленському набрати російського диктатора Владіміра Путіна і просити на колінах про паузу. Згодом він заявив, що це нібито не його допис. Після втечі з України одеський депутат продовжив виступати на пропагандистських телеканалах та називатися опозиційним політиком.