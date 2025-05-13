Корпан з 2018 року обіймав посаду заступника Лозівського міського голови

Міський голова Лозової на Харківщині Сергій Зеленський прокоментував повідомлення щодо втечі за кордон його заступника з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія Корпана. Останній на початку травня поїхав у відрядження до Чехії, після чого перестав виходити на зв’язок. Про це Сергій Зеленський повідомив у Facebook 13 травня.

За словами Зеленського, Корпан поїхав у відрядження до Чехії щодо співпраці. Зокрема, йшлося про надання громаді медичного обладнання.

«7 травня він перестав бути на зв’язку, вчора з’явився в інших соціальних мережах. На дзвінки не відповідає. Якщо підтвердиться, що він зрадив нашу державу – в голові у мене не вкладається такий випадок. Правоохоронні органи будуть займатися цим питанням​​​», – заявив мер міста.

У коментарі «Суспільному» Сергій Зеленський уточнив, що Олексій Корпан мав повернутися з відрядження до 9 травня та 12 травня вже вийти на роботу. Це був перший виїзд Корпана за кордон під час повномасштабної війни.

«Чотири місяці, за трудовим законодавством, ми не знімемо його з посади. Потім можна виносити на сесію і знімати, якщо депутати проголосують. Він мій заступник за такими напрямками, як посадові обов’язки, старостинські округи», – пояснив Зеленський.

Секретар Лозівської міської ради у 2015-2020 роках, військовий Сергій Коба повідомив журналістам, що 49-річний Корпан перебуває в Росії.

«З імовірністю 90%. У мене є свої джерела в Лозівській міській раді», – сказав він.

Згідно з інформацією на порталі «Чесно» Олексій Корпан двічі балотувався до парламенту від Комуністичної партії України й не був обраний.

За даними Лозівської МТГ, у 2009-2018 роках Корпан був Лиманівським (до декомунізації Панютинське) селищним головою. Після цього його обрали заступником Лозівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

У 2014 році на своїй сторінці у російській соцмережі «ВКонтакте» Олексій Корпан поширював дописи на підтримку проросійських терористів з так званих «ДНР» та «ЛНР». Також на його сторінці можна було побачити портрети Сталіна та Захарченка.

Сторінка Олексія Корпана у російській соцмережі «ВКонтакте» (Фото politeka.net)

Уже в жовтні 2015 року Корпан разом з народною депутаткою Аллою Александровською проводив на Лозівщині фестиваль на підтримку «особливого розвитку регіону» Слобожанщини. Організатори заходу заявляли, що Київ повинен передати реальні повноваження регіону.

Тоді Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Матеріали передали також до СБУ.