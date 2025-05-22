Випадок з суддями трапився в Заліщицькому районному суді

Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу проти судді Заліщицького районного суду Валентини Шевчук. Заяву на посадовицю написав суддя у відставці Віталій Васильченко. Він зазначив, що колега не раз ставилася до нього зневажливо і ображала його словами «квартирант» та «людина зі Сходу», оскільки його після початку повномасштабного вторгнення перевели в Тернопільську області із Запоріжжя.

Відкрити дисциплінарну справу Вища рада правосуддя ухвалила під час свого засідання 12 травня. Як зазначено в акті про відкриття справи, суддя у відставці Віталій Васильченко повідомив про некоректні вислови на його адресу зі сторони колишньої голови Заліщицького суду Валентини Шевчук. За його словами Валентина Шевчук обзивала його «квартирантом», натякаючи, що він був переведений до Заліщицького райсуду з іншого регіону і працював там.

В своїй заяві до Вищої ради правосуддя Віталій Васильченко зазначив, що у травні 2022 року його перевели з Кам’янсько-Дніпровського райсуду Запорізької області на Тернопільщину, оскільки його суд опинився на окупованій території. Від тоді, коли він переїхав в Заліщики, відносини з головою суду ві нього не склалися.

«Скаржник зазначає, що 19 липня 2023 року під час проведення зборів суддів Заліщицького районного суду Тернопільської області голова суду Валентина Шевчук в ході свого виступу назвала відрядженого з Кам’янсько-Дніпровського районного суду Запорізької області до Заліщицького районного суду Тернопільської області суддю Віталія Васильченка – “квартирантом”. Також протягом усього часу його перебування у відрядженні у Заліщицькому районному суді суддя Шевчук упереджено ставилася до нього, зокрема постійно натякала на його регіональне походження, використовуючи вислови “квартирант”, “людина зі Сходу”», – йдеться в акті про відкриття дисциплінарної справи Вищої ради правосуддя.

Віталій Васильченко також зазначив, що протягом двох років очікував, що Валентина Шевчук все-таки вибачиться перед ним, однак цього так і не сталося. Вже після того, як 5 березня 2025 року він подав у відставку, вирішив звернутися із скаргами на поведінку колеги до Вищої ради правосуддя. До уповноваженого органу він звертався двічі – у лютому та в квітні 2025 року. Вже після того, як він написав заяви, 13 квітня йому зателефонував незнайомий чоловік, який повідомив, що є співробітником «Міністерства добрих справ». Невідомий розповів, що телефонує на прохання Валентини Шевчук та наполегливо попросив Віталія Васильченка припинити подавати скарги до ВРП на суддю, щоб «уникнути наслідків для себе». Дружина Віталія Васильченка стала свідком цієї розмови і встигла її записати на диктофон.

Також Віталій Васильченко зазначив, що нехороші відносини з Валентиною Шевчук були не лише в нього, але в й в інших колег. Зокрема від неприємних висловлювань страждала і суддя Ірина Торська. Разом з нею він ініціював скликання у серпні 2023 року зборів суддів Заліщицького суду, на яких судді висловили недовіру керівнику апарату суду. На зборах суддів 5 вересня 2023 року судді двома голосами «за» висловилися за дострокове звільнення Валентини Шевчук з посади голови суду. У грудні 2023 року Віталія Васильченка обрали посаду голови суду, а в березні 2024 року головою суду була обрана суддя Ірина Торська. Сам Віталій Васильченко 5 березня 2024 року звільнився у відставку.

В своїх поясненнях для Вищої ради правосуддя суддя Валентина Шевчук розповіла, що повідомлення про образливі вислови на адресу колеги не відповідають дійсності. Більше того, це саме Віталій Васильченко ставився до неї зневажливо. Рішення зборів суддів про дострокове звільнення з посади голови суду Валентина Шевчук вважає незаконним. Також суддя додала, що саме вона стала жертвою «змови» зі сторони Віталія Васильченко та Ірини Торської. Дослідивши позиції сторін, Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 12 травня все ж вирішили відкрити стосовно Валентини Шевчук дисциплінарну справу.

Додамо, що Валентина Шевчук суддею працює 15 років. Її призначили на посаду судді Заліщицького суду строком на п’ять років в 2010 році. В 2015 році її перепризначили на посаду судді на безстроковий термін.