Воду з озера «Корса» у Брюховичах перевірять на придатність для купання
Новини Львова від ZAXID.NET за 22 травня
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У четвер, 22 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Водойму повернули громаді. Озеро «Корса» у Брюховичах більше не за огорожею.
- Подробиці аварії. Дівчина, потерпіла у ДТП на вулиці Руставелі, у важкому стані в реанімації.
- Залишили без змін. Апеляційний суд відмовився збільшити до 15 млн грн застави підозрюваним у будівельній афері «Рубікон Груп».
- Справа по ринку «Добробут» . Її повторно почали розглядати у Господарському суді Львівської області.
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