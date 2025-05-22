Колегія Львівського апеляційного суду розглядає збільшення розміру застави для Тараса Іваня та Івана Горпинюка – підозрювані включались із СІЗО

У четвер, 22 травня, Львівський апеляційний суд відмовив у збільшенні застав до 15 млн грн для підозрюваних у шахрайській схемі «Рубікон Груп» Тараса Іваня та Івана Горпинюка, залишивши ухвали суду першої інстанції без змін.

На засідання Львівського апеляційного суду 22 травня підозрювані у шахрайській схемі Тарас Іваньо та Іван Горпинюк не прийшли, вони брали участь за допомогою відеозв’язку – включались із СІЗО. Інтереси обох підозрюваних представляв адвокат Юрій Михновецький. Він наполягав, що будівництво ЖК припинилось через війну і корпоративний конфлікт, та заявляв, що його клієнти не переховуються та не чинять тиск на свідків, просивши зменшити розмір застави до 240 тис. грн для обох.

Підозрювані приєдналися до засідання по відеозв’язку. Фото ZAXID.NET

Адвокат також заявляв, що обоє його клієнтів є багатодітними батьками. Махновецький стверджував, що у колишнього директора «Рубікон Груп» Тараса Іваня немає статків, а його дружина зараз перебуває у декреті. Захисник надав суду шлюбний договір подружжя Іваньо, за яким підозрюваний немає статків. Зазначимо, що Іваньо одружився 2017 року, а договір уклали у 2018 році.

До суду прийшли десятки потерпілих. Фото ZAXID.NET

Прокурор клопотав про збільшення розміру застав для Івана Горпинюка та Тараса Іваня до 15 млн грн для кожного, але колегія суддів Львівського апеляційного суду залишила ухвалу суду першої інстанції без змін – тримання під вартою з можливістю вийти під 5,7 млн грн застави.

Після судових засідань адвокат потерпілих Володимир Басюк у коментарі ZAXID.NET розповів, що загалом у справі є 280 потерпілих.

«На мою думку, суд сьогодні не збільшив суму застави, оскільки підозрюваний Горпинюк надав шлюбний договір, який уклали в момент, коли виник злочинний умисел. Договір уклали якраз тоді, коли підозрювані зрозуміли, що гроші якось треба буде виводити. Щодо Горпинюка, то я не розумію логіки суду, бо він теж був задіяний в злочинних схемах й ми думаємо, що суд не до кінця розібрався у справі й залишив попередній запобіжний захід. Ми стежитимемо за ходом слідства. Можливо, будуть нові підозри й нові запобіжні заходи», – розповів Володимир Басюк.

Тарас Іваньо (ліворуч) та Іван Горпинюк під час обрання запобіжного заходу у Галицькому райсуді 9 травня

Як повідомляв ZAXID.NET, колишні керівники та працівники «Рубікон Груп» підозрюються у масштабному шахрайстві. Йдеться про Тараса Іваня, Івана Горпинюка, Юрія Бобака та Ірину Іваник, які ошукали вкладників кількох ЖК.

9 травня 2025 року чотирьох підозрюваних арештували з правом вийти під застави: для Тараса Іваня та Івана Горпинюка розмір застави встановили по 5,7 млн грн, а для Ірини Іваник та Юрія Бобака – по 514 тис. грн. На усі ухвали були подані апеляційні скарги. Відомо, що за Ірину Іваник та Юрія Бобака внесли застави. Суд також арештував майно підозрюваних у будівельній афері «Рубікон Груп».

20 травня Львівський апеляційний суд збільшив суму застави для Юрія Бобака до 908 тис. грн. Невдовзі розглянуть й скаргу на ухвалу про обрання запобіжного заходу для Ірини Іваник.

Колишнє керівництво та працівники ТзОВ БіК «Рубікон Груп» ошукали вкладників ЖК Rubicon City на вул. Кільцевій у Винниках, ЖК «Етно Дім» у селі Горішній Давидівської громади та ЖК Pictorial на вул. Володимира Великого.

Про будівельну аферу «Рубікону» стало відомо у 2023 році, після зміни керівництва. Замість Тараса Іваня та Івана Горпинюка посади директорів зайняли люди, близькі до Олександра Веремєнка, відомого в певних колах під прізвиськом «Тімофєй». Мова йде про Інну Гищук, Ігоря Іваника та Віталія Коваленка.

Компанія, яка й раніше не дотримувалась термінів здачі своїх будинків та мала постійні проблеми із підключенням комунікацій до свіжозведених ЖК, повністю припинила роботи на будмайданчиках. Після повної зупинки будівельних робіт, сторони намагались домовитись, але ніхто не хотів поступатись, через що вкладники трьох ЖК вимушені були звернутись до поліції.

Зараз у суді перебуває одразу кілька проваджень за фактом шахрайства зі сторони колишніх директорів компанії-забудовника.