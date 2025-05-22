Ортопеди-травматологи Олександр Щуровський (зліва) і Ульріх Екснер

У Центрі дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) відомий швейцарський ортопед-онколог, професор Ульріх Екснер спільно з ортопедами-травматологами Центру оперував пацієнтів з онкопатологіями опорно-рухової системи. Однією з пацієнток була 21-річна львів’янка з великою пухлиною тазу, яка уражала відразу дві кістки і заважала дівчині ходити. Після надскладної операції дівчина через два дні стала на ноги.

«Я завжди з радістю їду До Львова, у ваш Центр. Для мене дуже важливо підтримувати медиків та пацієнтів в Україні, особливо у час війни. Також це корисний обмін досвідом з моїми українськими колегами, які проводять просто неймовірні операції у складних умовах», – каже Ульріх Екснер.

Спеціаліст зі Швейцарії ділиться з українськими колегами досвідом, допомагає знайти найбільш ефективне та ощадне хірургічне рішення у складних, нетипових випадках. У цей приїзд до Львова він спільно з ортопедами-травматологами Центру провів декілька надскладних операцій, зокрема, пацієнтам з пухлинами тазу.

«Ми провели кілька оперативних втручань пацієнтам з пухлинами тазу. Ці утвори мали складне розташування, і потрібно було вибрати найоптимальнішу методику їх видалення, що нам і далося зробити», – каже ортопед-травматолог Центру Олександр Щуровський.

Однією із пацієнток, як уточнив ZAXID.NET Олександр Щуровський, була 21-річна мешканка Львова, у якої виявили пухлину тазу розміром 15 см у діаметрі, яка уражала відразу дві кістки і заважала дівчині ходити. Команді спеціалістів вдалося повністю видалити пухлину. Дівчину прооперували 20 травня, а 22 травня вона після надскладної операції стала на ноги. Рухи у кінцівках відновилися.

Команда хірургів разом із Ульріхом Екснером оглянула також пацієнтів, яких оперували раніше. На огляді була дівчинка, в якої був складний перелом та зміщенням голівки стегна. Після важкої травми вона перенесла три оперативних втручання.

«Я бачив Вікторію і дуже задоволений результатом – вона ходить і це справді чудово. Без адекватного хірургічного лікування, яке провели їй у цій лікарні, вона б не змогла ходити», – підсумовує Ульріх Екснер.

До слова, це уже восьмий візит відомого швейцарського ортопеда-онколога до Львова, у Західноукраїнський спеціалізований центр за час війни. Загалом Ульріх Екснер приїжджає до Львова з 2003 року двічі-тричі на рік і безкоштовно консультує і оперує українських пацієнтів. У серпні 2022 року у Львові швейцарському ортопеду-онкологу, професору Ульріху Екснеру вручили нагороду від Митрополита Епіфанія – орден Святого Миколая Чудотоворця. Цю нагороду він отримав за порятунок українських хворих та гуманітарну допомогу українській громаді.