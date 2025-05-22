Максима Остапенка без попередження звільнили з посади директора заповідника

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України звільнило генерального директора національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка. Для посадовця це було несподіваним кроком. Згодом міністр культури Микола Точицький пояснив причини такого кадрового рішення.

Пізно ввечері середи 21 травня Максим Остапенко повідомив у Facebook, що його звільнили напередодні відкриття виставки «Мазепа. Стратегія європейської України».

«Поки ми готували масштабну виставку в Лаврі, я отримав новину, яка була несподіванкою – наказом Міністерство культури та стратегічних комунікацій України мене звільнено з посади керівника Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Без пояснень. Без попереджень. Без жодних офіційних зауважень щодо моєї роботи», – наголосив Максим Остапенко.

В оприлюдненому наказі про звільнення підставою для цього вказана службова записка директора депаратменту захисту та збереження культурної спадщини Володимира Шорнікова.

Наказ Мінкульту про звільнення Максима Остапенка

«На початку травня гендиректору заповідника була оголошена догана на підставі звіту Робочої групи МКСК, утвореної для вивчення поточного стану обліку, використання та збереження державного майна, яке перебуває в оперативному управлінні заповідника. Робоча група також перевіряла дотримання меж і режимів використання території та буферної зони об’єкта культурної спадщини», – додали згодом на сайті МКСК.

Як припущення причини звільнення вже колишній директор заповідника назвав «закулісну боротьбу за контроль над Лаврою».

«Ми відчували тиск. Очевидно, комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення Лаври від імперських наративів. Комусь заважала правда. Комусь – наша принциповість», – зазначив Максим Остапенко.

Натомість міністр культури Микола Точицький саме цю ділянку роботи заповідника назвав недостатньою і вказав її причиною звільнення директора. Про це він написав 22 травня у пості на Facebook.

«Звільнення гендиректора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” є відповіддю на слабку позицію у виконанні цього закону [заборони діяльності московських релігійних організацій – ред.]. Те, що в Лаврі не має бути московського духу, мало бути точкою найбільших зусиль керівника заповідника. Проте, маючи сприяння з боку міністерства для передачі храмів ПЦУ, результат року роботи керівника не є адекватним викликам національної безпеки, з якими стикається українське суспільство», – пояснив Микола Точицький.

Він додав, що реальних змін, яких очікували від нового керівництва для звільнення Лаври від незаконної торгівлі й оренди, яку там масово впровадила московська церква, не відбулося.

«УП. Життя» додала, що новою в.о. директора призначили Світлану Котляревську, нинішню заступницю, яка відповідає за розвиток платних послуг заповідника. А саме звільнення Остапенка відбулося дуже похапцем, наказ йому вручили пізно ввечері на вуличній парковці.

Максим Остапенко очолював «Києво-Печерську лавру» від 28 жовтня 2023 року. На початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до ЗСУ. А перед тим від 2007 року був гендиректором національного заповідника «Хортиця» у Запоріжжі. Чимало відомих людей висловили підтримку Максиму Остапенку.

Додамо, що у культурному середовищі також розгортається ще один скандал – довкола відсторонення директорки заповідника «Софія Київська» Нелі Куковальської та тривалих перевірок у цій культурній інституції. Різні діячі висловлюють підтримку ефективній менеджерці, а колектив заповідника, який налічує понад 230 працівників, написав офіційне звернення до президента України Володимира Зеленського із закликом втрутитися в ситуацію і припинити тиск Мінкульту на заповідник.