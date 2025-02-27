Видачу листів сприяння виїзду за кордон призупинили до моменту правового врегулювання

Міністерство культури та стратегічних комунікацій призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду військовозобов’язаних медійників, а також митців. Видачу листів призупинять на невизначений термін з 3 березня, повідомили 26 лютого у пресслужбі Мінкульту.

За даними міністерства, таке рішення ухвалили через те, що багато військовозобов’язаних цих професій не повертаються до України.

«Через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли особи, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від міністерства, не повернулися до України у встановлені терміни», – повідомили у пресслужбі Мінкульту.

Зазначається, що для врегулювання законодавчих питань міністерство ініціювало зміни ще у 2022 році, проте наразі це питання не врегулювали. Так, видачу листів сприяння припиняють на невизначений термін – до моменту уточнення правових деталей для запобігання зловживань.

Листи сприяння до ДПСУ припинять видавати митцям та медійникам призовного віку з 3 березня 2025 року. Документ не зможуть отримати військовозобов’язані чоловіки, які працюють в сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа.

Для врегулювання питання щодо зловживань під час виїзду за кордон Мінкульт розробив проєкт змін до постанови Кабміну «Про правила перетинання державного кордону громадянами України». Наразі він перебуває на етапі міжвідомчого погодження.