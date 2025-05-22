Ідеться про ремонт відділення нейроортопедії і травматології лікарні Охматдит

15 травня Комунальне некомерційне підприємство ЛОР «Клінічний центр дитячої медицини» уклало договір вартістю 19 млн грн з ТОВ «Інвестиційна компанія Укрбудсервіс» на ремонт клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації дітей на вул. Лисенка, 31 у Львові. Документ оприлюднений на сторінці торгів в системі електронних закупівель Prozorro.

Фірма, що перемогла в торгах, була єдиним учасником закупівлі. Ремонт у відділенні вона має зробити до кінця 2025 року. Ідеться про нові системи каналізації та водопостачання, двері, ремонт підлоги, стелі, стін, встановлення опалення та освітлення, нової сантехніки тощо.

6 травня, ще до підписання договору між сторонами, Держаудитслужба розпочала моніторинг цієї закупівлі і попросила надати пояснення про ціну закупівлі, а також низку документів переможця, що можуть підтвердити його відповідність критеріям участі в закупівлі. «Клінічний центр дитячої медицини» надав пояснення на запит Держаудитслужби, проте моніторинг ще не завершений.

Нагадаємо, наприкінці квітня КП ЛОР «Технічний нагляд» і ТОВ «Інвестиційна компанія Укрбудсервіс» уклали договір на реконструкцію однієї з будівель Львівської обласної клінічної лікарні на вул. Чернігівській для облаштування кабінету МРТ за 21,4 млн грн. Журналісти виявили завищення вартості договору щонайменше на 15%.

Як писав ZAXID.NET, наприкінці грудня ТОВ «Інвестиційна компанія Укрбудсервіс» отримала підряд на будівництво укриття від КП ЛОР «Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут» вартістю 41 млн грн.

Після публікації в медіа Держаудитслужба почала моніторинг тієї закупівлі, а в квітні 2025 року сторони розірвали договір. Причина – потреба відгоригувати проєктно-кошторисну документацію. Підряднику заплатили трохи більше 3 млн грн.

ТОВ ІК «Укрбудсервіс», за даними сервісу YouControl, зареєстроване у квітні 2016 року. Директоркою фірми є Наталія Петричко, а власниками – її донька Марта Довгань (Петричко) та Остап Мотько. До серпня 2023 року Марта Довгань була єдиною власницею компанії, відтак 50% частки компанії стали належати Остапові Мотьку.

Останній є сином Юрія Мотька, бізнес-партнера колишнього депутата Брюховицької селищної ради від ВО «Свобода» Андрія Дроздовського. Юрій Мотько і Андрій Дроздовський у 2021 році згадувалися в публікації про незаконне будівництво багатоповерхівки в Брюховичах. У 2014 році бізнес-партнери отримали 6 млн грн від ЄС на рекультивацію території гірничо-хімічного підприємства «Сірка».

Як писав ZAXID.NET, 29-річна Марта Довгань (Петричко) – економістка за освітою і працювала танцівницею шоу-балету «ID», що співпрацює зі співачкою Іриною Федишин. Згодом, під час декретної відпустки, вона торгувала одягом у Telegram-каналі. Водночас на сторінці Марти Довгань в Instagram зазначено, що вона працює в SMM.