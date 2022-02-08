Велика Британія передасть Україні ракети для боротьби з російським чорноморським флотом. За словами посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, передача озброєння відбудеться у межах підписаної раніше угоди.

За словами дипломата, британське озброєння допоможе Україні протистояти російському флоту в Азовському та Чорному морях. Раніше Лондон та Київ підписали угоду на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів для потреб ВМС України. Цей договір передбачає спорудження 2 мінних тральники для українських Військово-морських сил.

«Це два кораблі, мінні тральники, які вже зараз стоять на стапелях у Шотландії і переробляються під наші з вами потреби. Це кораблі, які будуть будуватися спочатку тут, в Британії, а наступні – на українських верфях», – сказав Пристайко в ефірі «Радіо НВ», повідомив «24 канал»..

Окрім того, за словами Пристайка, в рамках цієї угоди будуть збудовані 2 порти для потреб Військово-морських сил України.

Нагадаємо, раніше Велика британія надала Україні протитанкову зброю.