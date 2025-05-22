Юрій Бардаш переховується в Росії з 2022 року

Продюсера та музиканта Юрія Бардаша засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за пропаганду війни. Відповідний вирок ухвалив Вінницький міський суд, передає пресслужба суду 22 травня.

Суд постановив, що 42-річний музичний продюсер, співак та хореограф, який довгий час мешкав та заробляв в Україні, розумів, що може впливати на думку українців та росіян. Водночас він відкрито виражав українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу й підтримував російську агресію проти України.

«З метою збереження своїх активів та можливості здійснення діяльності в РФ, обвинувачений давав інтерв’ю із закликами до насильницького повалення конституційного ладу України, а також в соціальних мережах публікував матеріали та проводив прямі трансляції, що виправдовували збройну агресію РФ проти України та розпалювали національну та релігійну ворожнечу», – повідомили в суді.

Зазначається, що обвинувачений жодного разу не з’являвся на судові засідання.

Юрія Бардаша визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109, ч. 1, 2 ст. 110, ст. 436, ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України та призначили покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирок ще не набрав законної сили.

Що відомо про Юрія Бардаша

Юрій Бардаш народився 23 лютого 1983 року в Алчевську на Луганщині. Здобув популярність як хореограф і продюсер у нульові після створення групи Quest Pistols. Також він продюсував проєкти Wellboy, «Гриби», «Нерви» тощо.

У 2019 році Бардаш опублікував відео, в якому заявив про тиск на російськомовних громадян в Україні, поскаржився на знесення пам’ятників та перейменування вулиць на честь тих, хто нібито допомагав німецьким окупантам.

Уже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бардаш сказав, що йому не шкода українців, закликав Київ до капітуляції й заявив, що засудження українцями війни й росіян, які її підтримують, призводить до протистояння між народами. Антиукраїнські дописи він публікував у власному Telegram-каналі.

На початку 2024 року Юрій Бардаш офіційно отримав громадянство Росії. У травні того ж року СБУ заочно повідомила Бардашу про підозру за антиукраїнську діяльність із закликами до захоплення Києва та Харкова.

У квітні 2025 році президент Володимир Зеленський ввів санкції проти понад 70 проросійських пропагандистів, серед яких і Юрій Бардаш.