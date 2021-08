Правоохоронці того ж дня знайшли викрадений самокат

У Тернополі 50-річний чоловік викрав прокатний електросамокат і заховав його у свій підвал. Чоловік не знав, що самокат обладнаний GPS-трекером, який постійно показує його місцезнаходження, і був здивований, коли поліція того ж дня прийшла до нього додому за вкраденою річчю.

Правоохоронцям чоловік пояснив, що електросамокат забрав з вулиці Фабричної. Побачив, що той просто стоїть на тротуарі і до нього довгий час не приходив власник, відтак вирішив забрати і занести до себе в підвал.

«Повідомлення про крадіжку малогабаритного транспортного засобу надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від представника фірми, яка надає в оренду електросамокати. Збитки заявники оцінили у 18 тис. грн. Як встановили правоохоронці, самокат викрали з вулиці Фабричної, його там після прокату залишив клієнт», – повідомляє поліція Тернопільщини.

Під час розслідування співробітники карного розшуку Тернополя встановили особу, причетну до злочину. За інформацією правоохоронців, чоловік вперше затриманий за крадіжку. До того ніяких кримінальних правопорушень він не вчиняв. Після опитування та складання протоколу порушника відпустили, крадений самокат у нього вилучили.

За цим фактом поліція Тернополя розпочала кримінальне провадження, дії 50-річного тернополянина кваліфікують за ч.1 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Додамо, що в Тернополі діє чотири фірми прокату електросамокатів. Це Go Easy, Kobi, Take it та ProkatTernopil. І крадіжки та акти вандалізму стосовно пристроїв трапляються досить частенько.