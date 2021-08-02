Туалет знаходиться поблизу Бережанського автовокзалу

Міська рада Бережан на Тернопільщині подала до суду на недобросовісного орендаря громадської вбиральні. Підприємець більше року утримував вбиральню біля автовокзалу в антисанітарних умовах. Після критики у соцмережах міськрада Бережан офіційно заявила про те, що судитиметься з орендарем через численні порушення договору оренди.

На те, що туалет поблизу автовокзалу знаходиться в жахливому стані, звернули увагу мешканці Бережан. Судячи із оприлюднених Ігорем Білоусом фотографій, пісуари у туалеті закриті відрами, а підлога вкрита брудними шматами. На допис Ігоря Білоуса відреагували на офіційній сторінці Бережанської міськради у Facebook.

Там відповіли, що вже подали судовий позов на орендаря громадської вбиральні для того, щоб розірвати договір та стягнути шкоду за доведення приміщення до існуючого стану.

«Через численні порушення договору оренди приміщення громадського туалету по вул. Привокзальна (що біля «Автовокзалу») міською радою направлено позов на орендаря до суду. Сам орендар чи представники орендаря вже декілька судових засідань не з'являються», – йдеться в заяві Бережанської міської ради.

Жителі Бережан також скаржаться, що в такому стані не лише вбиральня біля автовокзалу, але й та, що розташована в історичному центрі міста. Наразі позов мерії проти орендаря розглядається в Бережанському районному суді.