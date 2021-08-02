На жінку, яка викликала муніципальну інспекцію, склали протокол за торгівлю у невстановленому місці

Івано-франківська поліція склала протокол на продавчиню, яка поскаржилася на зайняте вуличними музикантами місце. Жінка викликала муніципальних інспекторів, заявивши, що має дозвіл на торгівлю на вулиці Незалежності, але на її місці грають музиканти. Поки інспектори їхали на місце конфлікту, жінка спробувала сама прогнати музикантів, виливши на них воду. Про інцидент на вулиці Незалежності у понеділок, 2 серпня, повідомила Муніципальна інспекція Івано-Франківська.

Сам конфлікт між продавчинею та музикантами виник у неділю, 1 серпня.

«До Муніципальної інспекції звернулась жінка, яка займається торгівлею на вул. Незалежності, зі скаргою на вуличних музикантів. Прибувши за вказаною адресою наші працівники побачили заявницю, працівників поліції і вуличних музикантів, які чомусь були облиті водою. Як вдалося з'ясувати, заявниця сама вирішила прогнати музикантів. Спочатку жінка чіплялася до них, а потім щей облила водою», – йдеться у повідомленні Муніципальної інспекції.

Під час спілкування продавчиня стверджувала, що має всі дозвільні документи, а музиканти займають її місце, втім, показати дозвіл на торгівлю у цьому місці вона не могла. До того ж виявилось, що погоджене з департаментом архітектури місце для торгівлі взагалі розташоване з іншого боку вулиці.

У підсумку жінка отримала протокол від працівників поліції за порушення громадського порядку, а від муніципальної інспекції – за торгівлю у невстановленому місці.