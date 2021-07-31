Водій хлібовоза, в якого патрульні помітили ознаки наркотичного сп'яніння, замість аналізів у лікарні здав краплі для носа

Водій мікроавтобуса, якого зупинили на трасі біля Львова, замість аналізів на вміст наркотичних речовин у крові здав краплі для носа. На 29-річного водія хлібовоза патрульні склали два протоколи.

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, 30 липня вдень на автодорозі Львів – Шегині біля Львова патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 308CDI, який розвозить хліб, за порушення правил дорожнього руху. Зокрема 29-річний водій мікроавтобуса їхав за кермом із непристебнутим ременем.

Під час складання протоколу за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП, патрульні помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Згодом він разом із поліцейськими поїхав на перевірку у медзаклад. Однак замість аналізів у лікарні водій здав краплі від нежитю. Це помітили лікарі.

На чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП. Після цього він викликав колегу, який пнадалі сів за кермо хлібовоза.