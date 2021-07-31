Водій Renault Kangoo в'їхав у автомобіль Chevrolet Lacetti та втік із місця події

У Лапаївці нетверезий львів'янин вчинив аварію і втік із місця ДТП. Пізніше його з 2,08 проміле в крові затримали поліцейські.

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, у п'ятницю, 30 липня вдень у Зимній воді патрульні помітили автомобіль Renault Kangoo з сильними ушкодженнями передньої частини. Авто їхало у напрямку Львова.

Поліцейські передали орієнтування колегам, які його одразу зупинили. За кілька поліцейські отримали повідомлення про ДТП у селі Лапаївка. Невідомий в'їхав у автомобіль Chevrolet Lacetti і втік з місця аварії. Водійка Chevrolet запам'ятала авто винуватця. Виявилося, що це автомобіль Renault Kangoo, яке вже зупинили патрульні.

На місці аварії поліцейські знайшли уламки від автомобіля Renault Kangoo. Його 52-річний водій був у нетверезому стані, що підтвердив прилад Drager і показав результат 2,08 проміле алкоголю в крові.

На водія Renault склали три протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст.122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Також отримав постанову за ч. 1 ст. 126 (Не пред'явив посвідчення водія) КУпАП.