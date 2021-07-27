Мати та дитина перебувають в тернопільському обласному перинатальному центрі

Пасажирка потяга «Київ-Ужгород» народила немовля у вагоні під час переїзду від Хмельницького до Тернополя. Вже під'їжджаючи до залізничної станції «Тернопіль» провідник вагону викликав медиків швидкої допомоги і попередив, що жінка народжує дитину.

Про незвичні пологи у поїзді повідомив місцевий канал «Тернопіль 1». Відомо, що вагіна жінка їхала з Києва до Ужгорода, коли вночі їй раптово стало зле. За словами провідника, вона скаржилася на нудоту і болі в животі. Провідник сповістив про хвору вагітну на тернопільську залізничну станцію. А працівники вокзалу вже викликали швидку допомогу. Пологи в потязі приймали в ніч на неділю, 25 липня.

Коли медики зайшли до вагону, то побачили, що пологи вже відбулися. Медики надали першу медичну допомогу породіллі і новонародженому хлопчику. А потім перевезли їх в Тернопільський обласний перинатальний центр «Матері і дитини», який розташований за 300 метрів від вокзалу.

За повідомленням медиків перинатального центру, мати і дитина зараз почуваються добре.