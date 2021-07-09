Дотепер інклюзивних вагонів в українських потягах не було

«Укрзалізниця» у п’ятницю, 9 липня, презентувала перші в Україні інклюзивні вагони в приміському електропоїзді.

Впродовж двох місяців перевізник модернізував приміську електричку на 10 вагонів. Два вагони з них, як стверджують у компанії, облаштували всім необхідним для людей з інвалідністю. Це перший інклюзивний приміський потяг в Україні.

Як повідомило «Радіо Свобода», Вагони обладнали новими кріслами, системою освітлення, сигналізації та пожежогасіння. Є місця для кріплення велосипедів. Для людей з інвалідністю облаштували пандуси, спеціальні місця для сидіння з фіксуванням візка та кнопкою виклику, адаптували під потреби вбиральню. уКрім того, усі вказівники у вагонах нанесені шрифтом Брайля, яким користуються незрячі люди, уточнила прес-служба компанії.

«До кінця цього року планують зробити ще шість таких нових поїздів. На це у фінансовому плані компанії передбачено близько 300 мільйонів гривень», – заявив виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик.

Осучаснювали електричку на потужностях Київського електровагоноремонтного заводу. На модернізацію електропоїзда витратили 70,6 мільйонів гривень, з них майже 2,2 мільйона пішли на впровадження елементів інклюзивності.

Також Іван Юрик розповів, що «Укрзалізниця» придбає 37 купейних спальних пасажирських вагонів, які пристосовані для перевезення людей у кріслах колісних.

Крім того, відповідно до програми інклюзивності Укрзалізниці впродовж 2020-2023 компанія спрямує понад 74 млн грн на облаштування залізничних об'єктів. Зокрема, це адаптація вокзалів та зупинних платформ для людей з інвалідністю, закупівля підйомних платформ і візків для вагонів тощо.

За інформацією Державної служби статистики, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічується 2,7 млн людей з інвалідністю.