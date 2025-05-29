Пожкоджений ворожим дроном будинок у Києві, де не можуть підключити газ через нові вимоги від Міненерго

Через наказ міністра енергетики Германа Галущенка від 21 жовтня 2024 року український ринок перевірки димових і вентиляційних каналів звузився до однієї компанії – київського ТОВ «Спеціалізована організація "Спецгаз"». Правила вступили в дію у лютому 2025 року. Антикорупційний сайт «Наші гроші» у середу, 28 травня, повідомив, що це єдина фірма в Україні, яка відповідає міністерським вимогам.

«Наслідки вже відчув не тільки бізнес, а й мешканці. Приклад — жителі будинку по вулиці Салютній у Києві. Вони у квітні пережили атаку шахеда, а потім постали перед вибором — сидіти кілька тижнів без газу або платити тій єдиній фірмі з власних кишень», – йдеться у розслідуванні «Наших грошей».

Міністр енергетики Герман Галущенко 21 жовтня 2024 року підписав наказ «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем газопостачання». Він набрав чинності 20 лютого 2025 року. Наказ передбачає низку нових технічних та організаційних вимог, форм документів. Ключовим нововведенням є наявність власної інформаційно-комунікаційної системи (ІКС), побудованої з урахуванням комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), яка має пройти державну експертизу в Держспецзв’язку й отримати атестат відповідності. ІКС має фіксувати всі дати та дії, автоматично формувати електронні акти та передавати дані оператору газорозподільних мереж і територіальному органу Держенергонагляду.

Тобто щоб працювати й чистити димовентиляційні канали компанії мають створити власну програму, яка автоматично формує акти, захищає персональні дані й відповідає держстандартам безпеки. Фірми повинні погодити програму в експертів Держспецзв’язку й лише після цього отримати дозвіл від Держенергонагляду.

Через ці обмеження станом на 26 травня 2025 року дозвіл на роботи отримало лише ТОВ «Спеціалізована організація "Спецгаз"». Заявки більш як десяти компаній залишили без розгляду. «Наші гроші» зазначили, що «Спецгаз» отримав атестат відповідності від Держспецзв’язку 21 лютого – одразу після набуття чинності наказу Галущенка. Позитивний висновок від Держенергонагляду й дозвіл працювати компанії надали 10 березня.

У 2024 році «Спецгаз» був збитковим, мав вісім працівників та два контракти на суму менш як 40 тис. грн. Проте з березня по травень 2025 року отримав держзамовлень на майже 4 млн грн.

«Днями "КиївВлада" повідомила, що після атаки дрона 24 квітня мешканці будинку на вулиці Салютній у Шевченківському районі Києва залишаються без газу вже понад три тижні. Підключення затягується через вимогу компанії "Київгаз" надати акт перевірки димових і вентиляційних каналів нової форми», – йдеться у розслідуванні.

Мешканцям пошкодженого будинку запропонували самостійно замовити платне обстеження у «Спецгазу». Вартість робіт становить від 400 до 1 000 грн за квартиру. У «Наших грошах» розповіли, що послугами «Спецгазу» змушені користуватися й в інших регіонах країни. Зокрема, на Вінниччині представник озвучив такі тарифи: перевірка одного вентиляційного каналу – 60 грн, перевірка димового каналу -120 грн.

Згідно з Держстатом, станом на 1 січня 2022 року в Україні було понад 8 мільйонів будинків. Загальна кількість квартир складала понад 15,5 млн. Якщо врахувати, що частину територій окупувала Росія, і взяти за основу цифру в 10 мільйонів квартир (кожна має по одному димовому і вентиляційному каналу) то, врахувавши озвучені “Спецгазом” на Вінниччині тарифи, компанія отримала монополію на ринку у майже 2 млрд грн.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що ТОВ «Спеціалізована організація «Спецгаз» зареєстрували 2019 року як ТОВ «Спецгаз-Сервіс». Директором та власником є Микола Зіско з Херсона. Раніше він був одним із засновників ТОВ «Облгазсервіс» (нині володіє Наталія Люлько), разом з Наталією та Юрієм Зіско. Обидві компанії потрапили під антимонопольне розслідування й 2020 року АМКУ знайшов узгодження дій між цими компаніями на ринку перевірки ДВК. «Наші Гроші» повідомляли, що в кафе біля АМКУ затримали жінку, що взяла хабар 600 тисяч у змові трубочистів.

Як розповіли «Наші гроші», Юрій Зіско також пов'язаний зі столичними будівельниками та нардепом від «Батьківщини» Олексієм Кучеренко через його брата Андрія. Олексій Кучеренко належить до Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ. Крім цього, Олексій Кучеренко є членом експертної ради при Міненерго Германа Галущенка.