Нардепи вимагають звільнити Германа Галущенка

Народні депутати запустили процедуру звільнення Германа Галущенка з посади міністра енергетики. Про це у п’ятницю, 10 січня, повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Інна Совсун.

За словами Ярослава Железняка, нардепи вимагають звільнення Германа Галущенка через «системну корупцію в енергетиці» та «ігнорування викликів на засіданні парламенту та Комітетів». Серед причин Ярослав Железняк також вказав «неприйнятну поведінку міністра під час години запитань до уряду».

Перед цим на годині запитань до уряду в Верховній Раді, за словами депутатки від фракції «Голос», членкині енергетичного Комітету ВРУ Інни Совсун, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що добудова Хмельницької АЕС домовлена з американцями. На що Інна Совсун відповіла: «Ми як члени комітету отримали повідомлення від представників делегації Європейської комісії і від представників американського посольства, які стурбовані тим, що в публічному просторі з'являється інформація, що начебто і одні, і другі підтримують цей проєкт. Насправді такої підтримки немає. Вони хотіли б надалі уникнути таких маніпуляцій».

За словами Інни Совсун, Герман Галущенко у відповідь назвав представників Єврокомісії «клерками середньої ланки» і заявив, що вона «бігає по посольствах і поливає брудом нашу енергетику і нашу державу».

У своєму дописі у Facebook Інна Совсун зауважила, що співпраця з посольствами – частина її роботи та назвала міністра енергетики «слабкою людиною», оскільки він, на її думку, «переходить на особистості».

«Сьогоднішня ситуація – свідчення, що Галущенко більше не може навіть вдавати адекватність та професійну придатність. Тепер він просто кидається на людей, грубіянить і спалює мости з міжнародними партнерами», – написала Інна Совсун.

Згодом міненерго заявило, що вислів Германа Галущенка, який зафіксувала стенограма засідання, не стосується слів посла ЄС в Україні: «На жаль, питання будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС стало предметом маніпуляції, у тому числі зі сторони окремих опозиційних депутатів Верховної Ради та експертів. Зокрема, в рамках відповідних публічних обговорень було використано приватне листування дипломатів середньої ланки, не уповноважених на висловлення офіційної позиції ЄС чи держав-членів. Саме про це листування говорив міністр у своїй доповіді».

Нагадаємо, 2 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, що передбачає добудову енергоблоків № 3 і №4 Хмельницької АЕС.

17 грудня 2024 року посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у коментарі «Європейській правді» повідомила, що законопроєкт про добудову енергоблоків розроблявся без консультацій із ЄС, а отже Євросоюз не дасть гроші на добудову Хмельницької АЕС.