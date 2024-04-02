Кабмін схвалив законопроект щодо добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, що передбачає добудову енергоблоків № 3 і №4 Хмельницької АЕС. Про це 2 квітня повідомили на сторінці «Енергоатому» у Facebook.

У підприємстві зазначили, що місцевим жителям, які проживають неподалік місця будівництва, передбачена соціально-економічна компенсація.

«Законопроектом передбачено розміщення реакторних установок типу ВВЕР-1000 (водо-водяний енергетичний реактор під тиском). Також закріплено законодавчу вимогу щодо можливості використання в роботі нових блоків ядерного палива, виготовленого за американською технологією. Це є черговим свідченням відмови від використання палива країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в «Енергоатомі», найближчим часом законопроект зареєструють у парламенті.

Зауважимо, що 18 березня міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Укрінформу повідомив, що після поновлення роботи на третьому та четвертому енергоблоках і будівництва п'ятого та шостого – Хмельницька АЕС стане найбільшою в Європі.

Додамо, що Хмельницька АЕС розташована в місті Нетішин Хмельницької області. На електростанції працює два ядерних реактори, запущені у 1987 і 2004 роках. У 2014 році Верховна Рада України ухвалила будівництво третього та четвертого енергоблоків, однак роботи призупинили через відмову України від послуг російської компанії, яка мала надати кредит, що покрив би 80% витрат.