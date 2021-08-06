Стовпці з QR-кодами встановили на території Рава-Руського лісництва

На території Рава-Руського лісового господарства встановили стовпці з QR-кодами, які повинні допомогти заблукалим людям зорієнтуватись в лісі і повідомити про те, що вони загубились. Втім такий метод підійде лише тим, у кого є смартфон з можливістю зчитування таких кодів, хороший мобільний інтернет та терпіння.

Керівник Рава-Руського лісгоспу Антон Косовський похизувався встановленими QR-кодами у лісі на своїй сторінці у Facebook. За його словами, коди можуть допомогти заблукалим людям зрозуміти, де вони перебувають і покликати на допомогу. Антон Косовський описує доволі нелегку процедуру порятунку.

«Якщо ви заблукали та знайшли інформаційний знак з QR кодом, Вам потрібно зчитати QR код, після чого Вас буде направлено на сайт ДП «Рава-Руське ЛГ», де Ви дізнаєтесь номер телефону лісівника, який зможе допомогти Вам знайти дорогу додому. Зателефонуйте за вказаним номером телефону та назвіть цифру, яка знаходиться в правому, нижньому кутку біля QR коду. Ця цифра лісівникам розкаже місцезнаходження знаку, біля якого Ви перебуваєте та відразу працівники лісового господарства зможуть приїхати на допомогу», – написав Косовський.

Складність цієї процедури полягає у тому, що аби отримати інформацію з QR-коду, необхідно мати Iphone або інший смартфон зі встановленим додатком для зчитування коду. Також треба мати мобільний інтернет, який зловить мережу у лісі. Окрім того, необхідно розуміти весь алгоритм дій, адже біля QR-коду немає інструкції. Та навіть якщо вам вдасться зчитати QR-код, браузер на смартфоні відкриє інформаційну сторінку, де можна прочитати, яку площу займає певне лісництво, які дерева тут поширені та наскільки може промерзнути ґрунт взимку.

Після отримання цієї інформації на сторінці можна буде ознайомитись з переліком працівників лісництва і лише в кінці інформаційної довідки розміщені два мобільні номери телефону лісничих, яким можна телефонувати у випадку, якщо ви загубились. Але щоб працівник лісу зміг відшукати заблукалого, він ще повинен вказати йому номер QR-коду.

Користувачі соцмереж доволі неоднозначно сприйняли ініціативу Рава-Руського лісгоспу. Частина дописувачів вважає, що можна було б усе спростити, вказавши на інформаційних стовпцях номери лісничих.

У телефонній розмові Антон Косовський запевнив ZAXID.NET, що зчитування QR-кода є для заблукалих буде простішим варіантом, ніж, наприклад, вказані номери телефонів лісничих на стовпцях.

«Інформативніше буде QR-код, бо там є нумерація, яку людина може сказати нашому працівнику і він зможе її знайти. Ми вирішили зробити таким чином, щоб людина могла і прочитати про ліс, ознайомитись і відчути себе захищеною та зрозуміти, що ліс стає сучасним. І у випадку, якщо хтось загубився, то теж наші працівники зможуть допомогти. Тобто першочергово ми це зробили для отримання інформації про лісництво, а вже друге – якщо хтось загубився», – пояснив Антон Косовський.

Один з працівників Рава-Руського лісництва, чий номер вказаний на сторінці за посиланням QR-коду, Володимир Смлинець розповів ZAXID.NET, що сам встановив три знаки з QR-кодами на території кварталу, який обслуговує. Він зізнається, що розібратись з технологією було нелегко, але він навчився. За тиждень лісничому ніхто, окрім журналістів, не телефонував.

За інформацією «Наших Грошей. Львів», загалом на території Рава-Руського лісгоспу встановили 120 таблиць з QR-кодами, на що витратили 3,2 тис. грн.

Керівник Львівського обласного правління лісового господарства Анатолій Дейнека повідомив ZAXID.NET, що незабаром такі QR-коди встановлять на території усіх лісів області.

За словами Антона Косовського, незабаром Рава-Руський лісгосп оприлюднить інформацію про те, як зорієнтуватись людям, які загубились у лісі без смартфону та інтернету.

Додамо, що загалом у склад ДП «Рава-Руське лісове господарство» входить 16 лісництв, розташованих на західному кордоні України з Польщею. Загальна площа лісів становить 31,9 тис. га.