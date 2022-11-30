У міських парках вже висадили близько 500 дерев та кущів

У Львові ще цього року висадять 940 дерев та 6238 кущів. Найбільше озеленять Личаківський і Сихівський райони. Більшість рослин заспонсорували благодійники.

Як повідомили в управлінні екології та природних ресурсів Львівської міської ради, у Личаківському районі висадять 158 нових дерев та майже 1500 кущів. У Сихівському –156 дерев та 627 кущів, у Франківському – 136 і 378 відповідно.

«Незважаючи на війну, у місті триває традиційна осіння кампанія озеленення. Клени-явори та горобини, гіркокаштани та липи, вільхи та платани, груші Шантеклер та граби Лукаси, модрини та ялиці створюватимуть тінь у парках та на вулицях Львова», – додали у департаменті містобудування.

За словами заступниці начальниці управління екології та природних ресурсів ЛМР Оксани Луцко, більшість рослин, висаджених на вулицях міста, придбані за кошти меценатів та спонсорів. Наприклад, завдяки допомозі небайдужих львів’ян на проспекті Свободи з’явились 24 клени-явори атропурпуреа.

У центрі Львова висадили 24 клени-явори атропурпуреа, заспонсоровані благодійниками (фото ЛМР)

У парках і скверах вже висадили понад 500 дерев та кущів. Цим займається ЛКП «Зелений Львів» та дочірні підприємства разом із садівниками Львова.

«У Горіховому гаю тепер ростуть верба розмаринолиста, дерен, ірга, модрини та вільхи. У парку «Піскові озера» навесні цвістимуть глоди та груші Шантеклер, плакучі верби. А в парку «700-річчя Львова» з’явилися три граби Лукас», – додали в управлінні екології.

До кінця року в парках висадять ще майже 1500 зелених насаджень.