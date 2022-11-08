На площі Катедральній у Львові сім нових дерев. До висадки долучились почесні громадяни Львова, військові та медики.

Як повідомили у вівторок, 8 листопада, у прес-службі Львівської міськради, довкола Катедрального собору висадили сім робіній умбракуліфера. На висадку іменних дерев запросили почесних громадян міста, серед яких проректор УКУ Мирослав Маринович, проректора УКУ, фізик-теоретик Ігор Юхновський, перекладач та письменник Андрій Содомора та дисидент Ігор Калинець, а також військові та медики.

За словами керівниці управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександри Сладкової, декоративні дерева підібрали таким чином, аби вони гармоніювали із середовищем.

Торік під час буревію на площі Катедральній впала стара липа, що пошкодила тротуарну плитку, тож перед висадкою дерев її замінили на теребовлянський камінь.