Місто пропонує купляти якісні саджанці, щоб вони мали більше шансів прижитися

Управління екології Львівської міської ради збирає пропозиції львів’ян, які хочуть самостійно посадити у місті дерева та долучитись таким чином до озеленення. Усе, що потрібно зробити, – заповнити спеціальну анкету, узгодити та оплатити саджанець і прийти на посадку дерева.

«Напевно вас цікавить результат, тобто щоб ваше дерево виросло здоровим і жило довго. Для того, аби так сталося, ми пропонуємо варіант з мінімальними ризиками. Для цього важливо обрати правильне місця, правильний саджанець, правильно його посадити і доглядати молоде дерево принаймні перші кілька років», – вказано у повідомленні управління екології.



Отож, щоб долучитися до посадки дерев, необхідно заповнити цю гугл-форму, де вказати свої дані та побажання щодо виду дерева та місця посадки.

«Ви разом з садівником Львова обираєте місце посадки та вид, оплачуєте саджанець. Місто висаджує саджанець за вашої участі в найближчий період посадки дерев, переважно це відбувається в жовтні-листопаді або вже навесні», – пояснюють в управлінні екології ЛМР.

У мерії зазначають, що пропонують садити лише якісні сформовані саджанці з розсадників в місцях з найбільш сприятливими умовами, що мінімізує ризики не приживлення чи пошкодження дерева після висадки. Вартість такого саджанця переважно є від 2,2 до 4,5 тис. грн.



