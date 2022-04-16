50 тисяч дубів та сосен висадили на території 10 лісництв Львівщини

На Львівщині за день висадили 50 тисяч дерев. Масову акцію з висадки дерев приурочили до Дня довкілля.

Як повідомили у прес-службі ЛОДА, у суботу, 16 квітня на території 10 лісництв Львівської області висадили 50 тисяч дубів та сосен. До акції долучились дерев сотні лісівників та волонтерів.

Метою доброчинної акції було зібрати 3 млн грн благодійних внесків на закупівлю амуніції для українських військових. Висадку дерев транслювали в ефірі телемарафону між вісьмома областями, де так само висаджували дерева, зокрема на Волині, Вінничинні, Сумщині, Чернігівщині, Закарпатті.

На знак солідарності та підтримки до акції приєднались ще 13 країн світу, а особисто засвідчити свою повагу до України прибула Посол Хорватії Аніца Джаміч.