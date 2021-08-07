Квітник був спроектований понад сто років тому відомим львівським садівником Арнольдом Рерінгом

У суботу, 7 серпня, перед входом до Львівського університету працівники міського управління екології разом із садівниками, праціниками парку Франка та комунальниками із «Зеленого Львова», висадили квітник, таким чином відновили клумбу, яка була запроектована понад сто років тому. Тепер замість газону там будуть рости багаторічні квіти та кущі.

Серед квітів, які висадили на клумбі: юки, кизильники, астильби, тис ягідний, гортензія. Доповнюватиме композицію однорічник – бегонія, яка збагатить клумбу своїм розкішним цвітом. Зацвітуть квіти вже наступного року.

«Це вже шоста клумба у парку ім. Франка, яку ми цього року засадили квітами та кущами. Прикметно, що майже всі рослини є багаторічниками. Це наша давня мета – засаджувати у Львові клумби багаторічниками. Важливо, що рослини висаджують у заздалегідь збагачену компостом землю, який взяли із ЛКП «Зелене місто». Загалом компост – це вагоме зрушення у сучасному догляді за рослинами», – розповіла заступниця начальника управління екології і природних ресурсів Оксана Луцко.

До слова, клумбу, яка відкриває центральний вхід до парку, спроектував Арнольд Рерінг – інспектор міських плантацій, проектант значної частини парків та скверів Львова, найвідоміший львівський садівник.