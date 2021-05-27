Прості вертикальні клумби можна легко облаштувати в кожному саду чи на балконі, або навіть у кімнаті

Вертикальне озеленення – модний тренд у сучасній Європі, адже дозволяє створити справжні шедеври ландшафтного дизайну навіть на маленьких подвір’ях. Прості вертикальні клумби можна легко облаштувати в кожному саду чи на балконі, або навіть у кімнаті.

Як пише «Зелена садиба», вертикальна клумба – це підвісні контейнери різної форми, які розташовують ярусами. Вони можуть мати вигляд стіни, скульптури, ширми чи піраміди. Подібні конструкції можна купити окремо або вже разом з рослинами (найбільш досконалі мають вмонтовані системи крапельного поливу), а можна і зробити своїми руками. І в них можна вирощувати не тільки квіти, а й зелень чи овочі. Унизу під такою клумбою має розташовуватися невеличкий контейнер, куди стікатиме вода після поливу.

Для вертикальних клумб підходять такі рослини:

популярні ліани – дівочий виноград, ломиніс, іпомея тощо;

настурція;

кобея;

петунія;

різні декоративні гарбузи і в’юнки;

папоротники;

декоративна капуста;

різні однорічні квіти.

При виборі рослин треба враховувати:

розмір кореня має бути невеликий;

рослини повинні бути сумісними;

у них мають бути однакові вимоги до рівня зволоженості та наявності сонця.

Як правило, при купівлі вертикальних клумб в спеціалізованому магазині разом з рослинами продавець дає гарантію від місяця до двох на них.

Переваги вертикальних клумб:

висока декоративність і різноманітність варіантів організації;

економія місця, що має велике значення для подвір’я малої площі;

можливість пересування з місця на місце;

мінімальний догляд: при організації системи крапельного поливу навіть поливати не доведеться, лише час від часу обрізати та періодично підкормлювати.

Недоліки вертикальних клумб: