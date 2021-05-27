Як облаштувати вертикальні клумби: рекомендації та приклади
Подібні конструкції можна купити окремо або вже разом з рослинами
Вертикальне озеленення – модний тренд у сучасній Європі, адже дозволяє створити справжні шедеври ландшафтного дизайну навіть на маленьких подвір’ях. Прості вертикальні клумби можна легко облаштувати в кожному саду чи на балконі, або навіть у кімнаті.
Як пише «Зелена садиба», вертикальна клумба – це підвісні контейнери різної форми, які розташовують ярусами. Вони можуть мати вигляд стіни, скульптури, ширми чи піраміди. Подібні конструкції можна купити окремо або вже разом з рослинами (найбільш досконалі мають вмонтовані системи крапельного поливу), а можна і зробити своїми руками. І в них можна вирощувати не тільки квіти, а й зелень чи овочі. Унизу під такою клумбою має розташовуватися невеличкий контейнер, куди стікатиме вода після поливу.
Для вертикальних клумб підходять такі рослини:
- популярні ліани – дівочий виноград, ломиніс, іпомея тощо;
- настурція;
- кобея;
- петунія;
- різні декоративні гарбузи і в’юнки;
- папоротники;
- декоративна капуста;
- різні однорічні квіти.
При виборі рослин треба враховувати:
- розмір кореня має бути невеликий;
- рослини повинні бути сумісними;
- у них мають бути однакові вимоги до рівня зволоженості та наявності сонця.
Як правило, при купівлі вертикальних клумб в спеціалізованому магазині разом з рослинами продавець дає гарантію від місяця до двох на них.
Переваги вертикальних клумб:
- висока декоративність і різноманітність варіантів організації;
- економія місця, що має велике значення для подвір’я малої площі;
- можливість пересування з місця на місце;
- мінімальний догляд: при організації системи крапельного поливу навіть поливати не доведеться, лише час від часу обрізати та періодично підкормлювати.
Недоліки вертикальних клумб:
- без крапельного поливу доведеться дуже часто поливати;
- обмежений об’єм ґрунту значно звужує коло рослин, які можна використовувати для вертикальних квітників;
- обов’язкова підкормка: без неї рослини будуть з часом чахнути;
- взимку земля в невеликих контейнерах зазвичай промерзає, тому багаторічні квіти не дуже підходять для таких клумб; хіба що можна організувати зимівлю всієї конструкції в приміщенні.