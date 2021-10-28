У четвер, 28 жовтня, у Стрийському парку ректори десяти львівських університетів висадили нові дерева. Так званий квітучий ректорський куточок з'явився при вході з вул. Уласа Самчука. Таку акцію провели в межах осінньої висадки дерев у парку. Долучилися і місцеві держслужбовці.

До участі у акції зголосилися ректори десяти львівських ВНЗ: університету ветеринарної медицини та біотехнологій, НУ «Львівська політехніка», медуніверситету ім. Данила Галицького, Академії сухопутних військ ім. гетьмана Сагайдачного, аграрного університету, ЛНУ ім. Івана Франка, Академії мистецтв, лісотехнічного університету, а також внутрішніх справ МВС України та фізичної культури.

«Я перший раз у Стрийському парку був у 1967 році, як школяр Старосільської школи. Він вразив мене. Зараз я кожен день буваю у цьому парку, кілька разів на день: на роботу, з роботи. Потрібно згідно з генеральним планом розвитку Стрийського парку робити все, щоб він був живий. Тим більше, Львів стає мало зеленим», – розповів ректор ЛНУ ім. Івана Франка Володимир Мельник.

Тож тепер у парку зростатиме близько 15 саджанців магнолії, сакури, горобини, райських яблунь та ялини. І вже навесні дерева, які висадили ректори вищих навчальних закладів, милуватимуть око відвідувачів своїм цвітінням.

«Там дуже така цікава локація. Коли весною дерева зацвітуть, вона буде з багатьох сторін проглядатися. Я думаю, що це стане одним із улюблених місць для усіх відвідувачів парку. Я думаю, що навесні ми це побачимо», – каже в.о. директора Стрийського парку Олена Мазурик.

Зазначимо, що цієї осені в парку з'явилося й багато інших дерев. Загалом близько чотирьох сотень. Так масово омолодили парк, бо влітку чимало дерев пошкодив буревій. Рослини парку здебільшого дарували благодійники, а в землю їх могли висаджувати всі охочі.

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